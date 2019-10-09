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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.10.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

İETT şoförü yolcuları indirip böyle yakaladı!

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İstanbul’da ilginç anlar yaşandı. İETT şoförü, aracına çarpıp makas atarak kaçan genci bariyerlere sıkıştırarak durdurdu. Arabasıyla bariyerlere sıkışan genç polis gelene kadar kapıları kilitleyip bekledi.

E-5 karayolu Büyükçekmece’den Avcılar İstikametine ilerleyen bir sürücü önce İETT aracına çarptı, sonra ise makas atarak ilerlemeye devam etti. Yolcuları indirerek genç sürücünün peşine düşen İETT Sürücüsü ise, yakaladığı sürücünün kaçmasını engellemek için önüne kırıp demir bariyerlerin arasını sıkıştırarak durdu.

Olay, dün gece 21.30 sıralarında E-5 Karayolu Büyükçekmece-Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Yılmaz Ö. bir arkadaşı ile birlikte okuldan çıktıktan sonra arabayla dolaşmaya çıktı. Büyükçekmece’de kampüsü bulunan okuldan ayrılan gençler, bu sırada Beylikdüzü bağlantı yolunda İETT otobüsüyle yol verme tartışması yaşadı. Tartışma sırasında aracıyla ilerleyen Yılmaz Ö. İETT aracının sol ön tamponuna çarparak yoluna devam etti.

İETT SÜRÜCÜSÜ YOLCULARI İNDİRİP GENÇ SÜRÜCÜNÜN PEŞİNE DÜŞTÜ

İETT aracının sürücüsü Atilla A. ise yaşanılanlara sinirlenerek, yolcuları indirip gencin peşine düştü. Bu sırada Yılmaz Ö., makas atarak yoluna devam ederken, Atilla A. trafiğin yoğunlaştığı bir noktada genç sürücüyü yakaladı. Durması yönünde el hareketlerine bulunarak, genç sürücünün yanında ilerlemeye devam etti.

İETT ŞOFÖRÜ GENÇ SÜRÜCÜ BARİYERLERE SIKIŞTIRARAK DURDURDU

İETT şoförü, genç sürücüye el kol işaretleriyle durdurmak istese de başarılı olamadı. Bunun üzerine İETT şoförü, E-5 karayolunda Yılmaz Ö’nün kullandığı aracın önüne kırıp demir bariyerlere sıkıştırarak durdurdu. Araçtan inen Atilla A. genci arabadan indirmeye çalıştı ancak kapıları kilitleyen Yılmaz Ö. ve arkadaşı arabanın içinde polisin gelmesini bekledi. Bu sırada sinirlerine hâkim olamayan Atilla A. kapıyı açmayan gencin bulunduğu aracı yumrukladı. İhbarlar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafı da gözaltına aldı. Trafik ekiplerinin gelmesi üzerine gerekli raporların tutularak araçlar, yoldan kaldırıldı. Kısa bir süre aksayan trafik daha sonra normale döndü.

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