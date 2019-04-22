İETT otobüsü çöp kamyonuna çarptı
İstanbul, Ataşehir'de bir İETT otobüsü ile Kadıköy Belediyesine ait evsel atık toplama aracının karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Yeni Sahra mevkisindeki yan yolda, Metin Ü. yönetimindeki 34 TP 7205 plakalı İETT otobüsü, Muhammet Taki A'nın kullandığı 34 NC 0376 plakalı Kadıköy Belediyesine ait evsel atık toplama aracına arkan çarptı.
Çarpışma dolayısıyla otobüste bulunan yolculardan Yılmaz Babayiğit, evsel atık toplama aracının sürücüsü Muhammet Taki A. ile Ali Balcı ve Hüseyin Tanyeli yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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