İETT öğrenci kartı başvurusu nasıl yapılır?
İETT öğrenci kartı başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı yüz binlerce öğrenci tarafından son zaman zamanlarda sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Okulların ve üniversitelerin açılmasıyla birlikte ulaşım imkanlarını maddi olarak en aza indirgemek isteyen öğrenciler, öğrenci akbilini nasıl alacaklarını merak ediyor. Peki, İETT öğrenci kartı başvurusu nasıl yapılır?
İETT öğrenci Kartı başvurusu 2 şekilde yapılabilir. Bunlar bireysel başvuru ve internetten başvurudur. Ulaşım imkanlarında ödeyecekleri maddi miktarları düşürmek isteyen öğrenciler, İETT öğrenci kartı başvurusuyla ilgili tüm detayları haberimizden öğrenebilir.
ÖĞRENCİ KARTI NEDİR ?
Yurtiçi ve KKTC’de örgün eğitim kurumlarında eğitim gören öğrenciler, 5580 sayılı kanunun 2.maddesinin C,D,E bentlerinde belirtilen Örgün eğitim kurumların da eğitim gören öğrenciler, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na göre eğitim gören öğrencilerin edinebileceği indirimli ulaşım kartıdır.
İNTERNETTEN ÖĞRENCİ KARTI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KART ÜCRETİNİ YATIRMA
Online Başvuru yapmadan önce kart bedelini size en yakın T.C Vakıflar Bankası şubelerinde (kurum tahsilat servisinde) mevcut olan Paso İstanbul Büyükşehir Belediyesi hesabına herhangi bir havale ücreti ödemeden yatırınız.
EFT, havale ve bankamatikten yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.
ONLINE BAŞVURU FORMUNU DOLDURMA
Online Başvuru Formu’nu doldurarak başvurunuzu tamamlayınız.
KARTI TESLİM ALMA
Kartınızı seçmiş olduğunuz Başvuru Merkezine 5 iş günü sonunda gelerek alabilirsiniz. Kartınız hazır olduğunda size e-mail aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır. Kartınızın tesliminde aşağıdaki belgeleri yanınızda getirmeniz gerekmektedir.
Öğrenci Belgesi
Nüfus Cüzdanı
Dekont (2 nüsha)
Lütfen kartınızı teslim alana kadar dekontlarınızı muhafaza ediniz.
NOT 1: Öğrenci belgesine alternatif olarak Seyahat Kartı İstek Formu’nu indirip öğrencisi olduğunuz okula onaylatıp başvuruda kullanabilirsiniz.
NOT 2: Öğrenci belgesi son 1 ay içerisinde alınmış, mühürlü ve onaylı olmalıdır.
NOT 3: 3 ay içinde teslim alınmayan kartlar imha edilmektedir.
BİREYSEL BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Öğrenci Belgesi
Nüfus Cüzdanı
1 Adet Vesikalık Fotoğraf
ogrenci kart
NOT : Öğrenci belgesi son 1 ay içerisinde alınmış, mühürlü ve onaylı olmalıdır.
NOT : Nüfus cüzdanına alternatif olarak üniversite öğrencileri öğrenci kimlik kartı, yabancı uyruklu öğrenciler pasaport kullanabilirler.
Öğrenciler talep edilen belgeleri ve kart ücretini Başvuru Merkezleri’ne ileterek başvurularını gerçekleştirirler. Belirlenen süre içerisinde kartlarını teslim alırlar.
ÖĞRENCİ KARTI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Öğrenci Kartı ücreti tüm öğrenciler için 10 TL’ dir.
Kartların herhangi bir sebeple yenilenmesi talebinde (eski kartın ibrazı şartıyla ) 10 TL, ilk çalıntı/zayi durumunda 10 TL ücret alınmaktadır, ikinci ve üçüncü çalıntı/zayi durumunda 20 TL, dördüncü çalıntı/zayi durumunda ise 40 TL ücret alınmaktadır.
Vize Ücreti 5 TL, Usulsüz Kullanım Bedeli ise Öğrenci Kartı aylık dolum bedeline eşittir.
TARİFE ÜCRETİ
Ulaşım : 1,00 TL
1. Aktarma : 0,40 TL
2. Aktarma : 0,35 TL
3. Aktarma : 0,35 TL
4. Aktarma : 0,35 TL
5. Aktarma : 0,30 TL
Aylık Dolum :70 TL (200 biniş hakkı)
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