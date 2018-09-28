İETT öğrenci kartı başvurusu nasıl yapılır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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28.09.2018 - 18:15, Son Güncelleme:

İETT öğrenci kartı başvurusu nasıl yapılır?

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İETT öğrenci kartı başvurusu nasıl yapılır?

İETT öğrenci kartı başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı yüz binlerce öğrenci tarafından son zaman zamanlarda sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Okulların ve üniversitelerin açılmasıyla birlikte ulaşım imkanlarını maddi olarak en aza indirgemek isteyen öğrenciler, öğrenci akbilini nasıl alacaklarını merak ediyor. Peki, İETT öğrenci kartı başvurusu nasıl yapılır?

İETT öğrenci Kartı başvurusu 2 şekilde yapılabilir. Bunlar bireysel başvuru ve internetten başvurudur. Ulaşım imkanlarında ödeyecekleri maddi miktarları düşürmek isteyen öğrenciler, İETT öğrenci kartı başvurusuyla ilgili tüm detayları haberimizden öğrenebilir.

ÖĞRENCİ KARTI NEDİR ?

Yurtiçi ve KKTC’de örgün eğitim kurumlarında eğitim gören öğrenciler, 5580 sayılı kanunun 2.maddesinin C,D,E bentlerinde belirtilen Örgün eğitim kurumların da eğitim gören öğrenciler, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na göre eğitim gören öğrencilerin edinebileceği indirimli ulaşım kartıdır.

İNTERNETTEN ÖĞRENCİ KARTI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KART ÜCRETİNİ YATIRMA

Online Başvuru yapmadan önce kart bedelini size en yakın T.C Vakıflar Bankası şubelerinde (kurum tahsilat servisinde) mevcut olan Paso İstanbul Büyükşehir Belediyesi hesabına herhangi bir havale ücreti ödemeden yatırınız.

EFT, havale ve bankamatikten yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

ONLINE BAŞVURU FORMUNU DOLDURMA

Online Başvuru Formu’nu doldurarak başvurunuzu tamamlayınız.

KARTI TESLİM ALMA

Kartınızı seçmiş olduğunuz Başvuru Merkezine 5 iş günü sonunda gelerek alabilirsiniz. Kartınız hazır olduğunda size e-mail aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır. Kartınızın tesliminde aşağıdaki belgeleri yanınızda getirmeniz gerekmektedir.

Öğrenci Belgesi
Nüfus Cüzdanı
Dekont (2 nüsha)
Lütfen kartınızı teslim alana kadar dekontlarınızı muhafaza ediniz.

NOT 1: Öğrenci belgesine alternatif olarak Seyahat Kartı İstek Formu’nu indirip öğrencisi olduğunuz okula onaylatıp başvuruda kullanabilirsiniz.

NOT 2: Öğrenci belgesi son 1 ay içerisinde alınmış, mühürlü ve onaylı olmalıdır.

NOT 3: 3 ay içinde teslim alınmayan kartlar imha edilmektedir.

BİREYSEL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Öğrenci Belgesi
Nüfus Cüzdanı
1 Adet Vesikalık Fotoğraf
ogrenci kart

NOT : Öğrenci belgesi son 1 ay içerisinde alınmış, mühürlü ve onaylı olmalıdır.

NOT : Nüfus cüzdanına alternatif olarak üniversite öğrencileri öğrenci kimlik kartı, yabancı uyruklu öğrenciler pasaport kullanabilirler.

Öğrenciler talep edilen belgeleri ve kart ücretini Başvuru Merkezleri’ne ileterek başvurularını gerçekleştirirler. Belirlenen süre içerisinde kartlarını teslim alırlar.

ÖĞRENCİ KARTI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrenci Kartı ücreti tüm öğrenciler için 10 TL’ dir.

Kartların herhangi bir sebeple yenilenmesi talebinde (eski kartın ibrazı şartıyla ) 10 TL, ilk çalıntı/zayi durumunda 10 TL ücret alınmaktadır, ikinci ve üçüncü çalıntı/zayi durumunda 20 TL, dördüncü çalıntı/zayi durumunda ise 40 TL ücret alınmaktadır.

Vize Ücreti 5 TL, Usulsüz Kullanım Bedeli ise Öğrenci Kartı aylık dolum bedeline eşittir.

TARİFE ÜCRETİ

Ulaşım : 1,00 TL
1. Aktarma : 0,40 TL
2. Aktarma : 0,35 TL
3. Aktarma : 0,35 TL
4. Aktarma : 0,35 TL
5. Aktarma : 0,30 TL
Aylık Dolum :70 TL (200 biniş hakkı)

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