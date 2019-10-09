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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.10.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

İETT, metrobüs kazaları için harekete geçti

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İETT, metrobüs kazaları için harekete geçti

İETT yönetimi, metrobüs kazalarını incelemek amacıyla Teftiş Kurulu Başkanı'nı görevlendirdi, Makine Mühendisleri Odası'ndan bilirkişi talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yapılan açıklamaya göre, günde 7 bin sefer ile 220 bin kilometre yol kateden ve 1 milyon yolcu taşıyan metrobüs hattında oluşan kazaların yaşanmaması için İETT çalışma yürütüyor.

Metrobüs hattında 6 ve 8 Ekim'de yaşanan kazaların ardından İETT yönetimi, yeniden değerlendirme yapmak üzere bir araya geldi.

İETT Genel Müdürü Vekili Hamdi Alper Kolukısa yönetimindeki toplantıda, metrobüs kazalarının nedenleri ve alınan önlemler masaya yatırıldı. Toplantıya daire başkanlarıyla İETT'nin ilgili tüm müdürleri de katıldı.

Kazaların oluş kaynağı ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığını belirten Genel Müdür Vekili Kolukısa, idari soruşturmada Teftiş Kurulu Başkanı'nın bizzat görevlendirildiğini ve Makine Mühendisleri Odası'ndan da bilirkişi talep edildiğini kaydetti.

Toplantıda, daha önce kaza yapan araçları kullanan sürücülerle ilgili neden ve etkenler konusu da masaya yatırıldı. Bu çerçevede daha sağlıklı sürüş konusunda sürücülere verilen eğitimlerin yeniden gözden geçirilmesi, görevlendirmelerde kazalardaki paylarının dikkate alınması kararlaştırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, meydana gelen metrobüs kazalarının ardından, tedbirlerin arttırıldığını, bu tür kazaların bir daha yaşanmaması için "Erken Uyarı Sistemi'nin devreye alınmaya başladığını belirtmişti.

İETT verilerine göre ise metrobüs hattında 2016'da 804, 2017'de 640, 2018'de 404, 2019'da ise şu ana kadar 189 kaza yaşandı.

Haramidere'de metrobüs kazası kamerada
daha fazla video için

 

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