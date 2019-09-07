İETT kış tarifesine geçiyor! İşte travmay, metro, metrobüs otobüs kış tarifesi saatleri
İETT 9 Eylül Pazartesi günü kış tarifesine geçileceğini duyurdu. Okulların açılacağı günden itibaren geçerli olacak olan kış tarifesi uygulamasında, mevcut 5 bin 45 otobüs ve 460 metrobüs olmak üzere toplam 5 bin 505 araç kapasitesine ek olarak, 284 otobüs ve 65 metrobüsle İstanbullu vatandaşlara hizmet verecek. İşte, İETT kış tarifesi saatleri hakkında bilgiler.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İETT otobüs, metro, metrobüs travmay seferleri yeni eğitim-öğretim yılının başında kış tarifesine geçecek. Yapılan açıklamanın ardından, İETT hizmetinden faydalanacak olan vatandaşların, kış tarifesi saatleri ve otobüs güzergahları ile ilgili araştırmaları başladı. İşte, travmay, metro, metrobüs otobüs kış tarifesi saatleri.
Okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçecek olan İETT, yaz döneminde periyodik bakımları yapılan otobüsler ile metrobüs sefer sayısını da artırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim-öğretim yılının başında kış tarifesine geçecek olan İETT, bünyesindeki mevcut 5 bin 45 otobüs ve 460 metrobüs olmak üzere toplam 5 bin 505 araç kapasitesine ek olarak, yaz döneminde periyodik bakımı yapılarak filoya katılan 284 otobüs ve 65 metrobüsle hizmet verecek.
Pazartesi gününden itibaren otobüs hatlarına 3 bin 862 ek sefer de konulacak. Böylece, günlük sefer sayısı yüzde 6,6 artışla 48 bin 763'e çıkacak. Metrobüste ise günlük sefer sayısı 13,6 artarak 6 bin 982'ye yükselecek.
İETT KIŞ TARİFESİ SAATLERİ NERDEN ÖĞRENİLECEK?
Okulların açıldığı ilk günden itibaren İETT tarafından gerçekleştirilecek ek seferlerle velilerin ve öğrencilerin toplu ulaşım araçlarına yönlendirilmesi amaçlanıyor.
İstanbullular, 2019 kış sezonu sefer saatlerini www.iett.istanbul ve Mobiett uygulamasından öğrenebilecek.
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