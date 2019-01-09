İdris Naim Sahin bilmecesi
İYİ Parti ve CHP arasında yerel seçimde işbirliğine ilişkin çalışmalar sürerken Ordu için adı geçen eski AK Partili İdris Naim Şahin konusu netleşmedi.
Şahin’in hangi partiden aday gösterileceği konusundaki görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un Ordu’da yerel bir TV’ye “İdris Naim Şahin değerli bir siyaset adamı. Tabii ki bu süreçte o da değerlendiriliyor. Bu süreç içerisinde birçok aday adayı gibi onunla ilgili de bir talep var” açıklamasına parti içinden tepki geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün, Şahin’in adaylığının İYİ Parti Ordu teşkilatınca istendiği bilgisini paylaştı. Akşener, “İdris Bey ile de kişisel bir görüşmem olmadı. İdris Bey’i Ordu il başkanımız ve Ordu teşkilatımız istiyor. Bildiğim kadarıyla Şahin, CHP ile işbirliği şartı ile aday olmayı istiyor. CHP ile yaptığımız işbirliğinde Ordu yok, masada değil. Sonra ne çıkar bilmiyorum. 21 büyükşehrin içinde değil” dedi.
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