İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısının ardından İDO ve BUDO yarın yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle:

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi

BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle:

Saat 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

Saat 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

Saat 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

Saat 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

Saat 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

Saat 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi

Saat 14:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

Saat 16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

Saat 18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

Saat 20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi