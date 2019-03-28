İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Olumsuz hava koşulları ve rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO,
-17.50-19.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
-18.45-21.45Bostancı-Yenikapı-Bandırma
BUDO,
-19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle