İDO 'sefer iptali' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

İşte İDO’dan iddialarla ilgili yapılan açıklama:

Değerli Misafirlerimiz,

23 Haziran 2018 tarihinde Maltepe’de gerçekleşmekte olan miting nedeniyle İDO Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy-Bostancı hattımızda seferlerin durdurulduğu ile ilgili bilginin asılsız olduğunu, bu hatta herhangi bir sefer iptali yapılmadığını bildirmek isteriz.

Tüm seferlerimiz, 11 Haziran-16 Eylül 2018 tarihleri arasında geçerli olan ve duyurusunu yapmış olduğumuz yaz tarifemize göre, hava ve deniz şartlarının uygun olması halinde eksiksiz şekilde gerçekleştirilmektedir.

Misafirlerimizin ulaşım ihtiyaçlarını kolaylaştırabilmek adına miting bitiminde tarifemize ek seferler düzenlenecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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