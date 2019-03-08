İdlib'te ilk devriye faaliyeti tamamladı
Milli Savunma Bakanlığı, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 1'inci milli devriye faaliyetinin planlandığı şekilde tamamladığını açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı Soçi Zirvesi'nde alınan karar çerçevesinde 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilk devriye faaliyetini tamamladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde birinci millî devriye faaliyetini planlandığı şekilde tamamladı" denildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle