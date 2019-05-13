İdlib’in kuzeyine TSK konvoyu
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), güneyinde rejim birlikleri ve Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğü İdlib’in kuzeyine zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan bir askeri konvoy gönderdi. Cilvegözü’nden Suriye tarafına giriş yapan askeri konvoyun İdlib’in kuzeyindeki TSK’ya ait gözlem noktalarına takviye, personel değişimi ve mühimmat götürmek amacıyla bölgeye sevk edildiği öğrenildi.
GÜNEY ATEŞ ÇEMBERİ
İdlib’in güneyinde Madik Kalesi’nden sonra Kafr Nabudah’ın da tamamen rejim birliklerinin eline geçtiği ileri sürülse de yerel muhalif kaynakları bunun doğru olmadığını, Kafr Nabudah’ın kuzey kesimlerinde hem Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) hem de Heyet Tahrir üş Şam’a (HTŞ) ait unsurlar ile rejim güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşandığı bilgisini verdi. Rejimin Bana, Tel Osman, Arime ve Bab el Taka köylerinde de kontrolü sağladığı belirtilirken, Kafr Nabudah’ın kuzeyine ilerleyişi açabilmek için Rusya’ya ait savaş uçaklarının bölgede Kafranbel ve Han Şeyhun’un dış mahallelerini yoğun şekilde bombaladığı ifade edildi. Rejim birliklerinin M 5 karayoluna ulaşabilmesini sağlamak için Rus savaş uçaklarının Kafr Nabudah ile Han Şeyhun arasındaki çok sayıdaki köyü de aralıksız bombaladığı kaydedildi. İdlib vilayetinin güneybatı bölgesinde bulunan Gab düzlüklerinin başladığı yerlerde bulunan küçük yerleşim merkezleri de Rus uçaklarının hedefi olurken, rejimin de bu bölgeye sınır olan Lazkiye kırsalındaki zırhlı birliklerini güçlendirdiği, gelen bilgiler arasında.
YENİ GÖÇ DALGASINA KARŞI UYARI
SURİYE Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, İdlib’de daha önce Dera ve diğer bazı bölgelerde uygulanan, “halkı yıldırıp teslim olmaya zorlama” taktiğinin uygulandığını ifade ederek, “Rusya yine benzer yöntemi uyguluyor. İdlib’de bombalama sona ermez ise insani kriz daha da büyüyecek. Avrupa’ya kadar uzayacak yeni göç dalgaları ortaya çıkacak” dedi. Suriye’de ılımlı muhaliflerin ve rejime karşı olan halkın İdlib’den başka gidecek yeri kalmadığını bu nedenle muhaliflerin İdlib’i savunmada kararlı olduğunu belirten Mustafa, uluslararası toplumu Rusya ve rejimin saldırganlığı karşısında hiçbir şey yapmamak ve sessiz kalmakla suçladı.
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