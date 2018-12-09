İdlib’e yeni takviye
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), güneyde rejim güçlerinin, orta kesimlerde de radikal Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) mensuplarının saldırıları nedeniyle son dönemde sıcak gelişmelerin yaşandığı İdlib’e bir hafta içinde ikinci takviyeyi yaptı.
TSK bir hafta önce de İdlib’e 35’ten fazla zırhlı personel taşıyıcı ile zırhlı-paletli araçla büyük takviye yapmıştı. Yeni konvoyun önceki gün Cilvegözü’nden İdlib’e girdiği, takviyenin geçen haftaki sevkıyatın devamı niteliğinde olduğu öğrenildi. Geçen haftaki takviyede yer alan birliklerin önemli bir kesimi İdlib’in güneyi, Hama’nın kuzeyindeki Morik gözlem noktası ve civarına gittiği bildirilmişti. Yeni konvoyun Suriye topraklarına giriş yaptığı Cilvegözü, İdlib’in kuzeyinde bulunuyor. TSK, İdlib’in kuzeyinde Afrin sınır bölgesinde birbirine yakın Salva, Takle, Şeyh Akil ve Anadan’da 4 ayrı gözlem noktası kurmuştu. Takviyenin bu gözlem noktalarına gittiği, TSK’nın böylece kuzey ve güneydeki birliklerini güçlendirdiği, bazı yerlerde de personel değişimi yaptığı değerlendiriliyor.
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