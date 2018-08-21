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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Nuray BABACAN/ANKARA
21.08.2018 - 22:51, Son Güncelleme:

İdlib’e yakın takip

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
İdlib’e yakın takip
İdlib’de Abu Duhur sınır kapısını kullanan siviller, muhaliflerin kontrolü altındaki bölgelerden rejim kontrolündeki bölgelere geçiyor. Fotoğraf: George OURFALIAN / AFP

Türkiye’nin başta Rusya olmak üzere birçok ülkeyle yaptığı görüşmelerde masaya gelen Suriye’nin İdlib kentindeki gelişmeler, istihbarat raporlarıyla gün gün izleniyor. Hükümete sunulan raporlarda, Suriye ordusunun başlattığı operasyonun ardından en az 250 bin kişinin Türkiye’ye göç edebileceği, bunların Suriye sınırları içerisinde güvenli bölgelerde alıkonulması gerektiği ifade edildi.

HÜKÜMET kaynakları, edinilen bilgiye göre, sadece İdlib değil son aylarda Suriye hükümeti ile bölgedeki Kürt liderler arasında süren temas ve görüşmeleri de yakından izliyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın son günlerde yürüttüğü stratejinin, Rusya-ABD ve İran üçlüsünün desteği ile geliştiği iddia ediliyor.

ESAD’IN KÜRTLERLE TEMASI
Hükümet kaynaklarına göre, Türkiye’nin Suriye ile olan sınırının yüzde 80’ini oluşturan Kürt bölgesinin yöneticileri ile Esad yönetimi arasındaki görüşmelerde önemli mesafeler alındı. Mayıs ayında Esad’ın Kürtlere yaptığı çağrının ardından, 4 kez müzakere masasına oturulduğu belirtildi. Esad’ın Kürtlere yarı özerklik olarak tanımlanabilecek yönetim fikrine sıcak baktığı ve Suriye anayasasının buna izin verdiği belirtiliyor.

PKK DA İŞİN İÇİNDE
Suriye anayasanın 107’nci maddesinde var olan bir hükümden yararlanılarak Kürtlerle uzlaşma yoluna gidileceği yorumları yapılıyor. Müzakereleri 7’si Esad hükümeti, 7’si Kürtleri temsil eden 14 kişilik bir ekip yürütüyor. Bu sürece PKK’nın da açıktan destek verdiği ve bir süre önce kurduğu sınır muhafız birliği ile aktif rol aldığı da değerlendiriliyor.

CİHATÇI GRUPLAR ENDİŞESİ
Hükümete sunulan raporlara göre, bu gelişmeler hem Türkiye’nin güvenliği hem de İdlib politikasını belirleyecek. Esad, ülkesindeki Kürtlerle sorununu çözdükten sonra bir süredir operasyon düzenlediği İdlib’in civarındaki muhaliflerle olan mücadelesini arttıracak. Bölgede iki grubun savaşı arasında sıkışan sivillerin yanısıra savaşçı muhalifler ve cihatçıların da Türkiye’ye kaçmaya çalışacağı belirtiliyor.

GÖÇ DALGASI
Raporlarda en az 250 bin kişinin göçe hazırlandığı istihbaratı yer alıyor. Bu kişilerin Türkiye’ye gelme ihtimalleri ciddi risk oluşturuyor. Sivil halkın Suriye sınırları içerisinde güvenli bölgelerde durdurulması, Türkiye’ye girmek zorunda olacakların ise terörist yapılarla ilişkisi olup olmadığının ciddi incelemeden geçirilmesi değerlendiriliyor.

Rusya’dan mülteci atağı
Rusya’dan mülteci atağı
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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