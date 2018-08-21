İdlib’e yakın takip

İdlib’de Abu Duhur sınır kapısını kullanan siviller, muhaliflerin kontrolü altındaki bölgelerden rejim kontrolündeki bölgelere geçiyor. Fotoğraf: George OURFALIAN / AFP

HÜKÜMET kaynakları, edinilen bilgiye göre, sadece İdlib değil son aylarda Suriye hükümeti ile bölgedeki Kürt liderler arasında süren temas ve görüşmeleri de yakından izliyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın son günlerde yürüttüğü stratejinin, Rusya-ABD ve İran üçlüsünün desteği ile geliştiği iddia ediliyor.

ESAD’IN KÜRTLERLE TEMASI

Hükümet kaynaklarına göre, Türkiye’nin Suriye ile olan sınırının yüzde 80’ini oluşturan Kürt bölgesinin yöneticileri ile Esad yönetimi arasındaki görüşmelerde önemli mesafeler alındı. Mayıs ayında Esad’ın Kürtlere yaptığı çağrının ardından, 4 kez müzakere masasına oturulduğu belirtildi. Esad’ın Kürtlere yarı özerklik olarak tanımlanabilecek yönetim fikrine sıcak baktığı ve Suriye anayasasının buna izin verdiği belirtiliyor.

PKK DA İŞİN İÇİNDE

Suriye anayasanın 107’nci maddesinde var olan bir hükümden yararlanılarak Kürtlerle uzlaşma yoluna gidileceği yorumları yapılıyor. Müzakereleri 7’si Esad hükümeti, 7’si Kürtleri temsil eden 14 kişilik bir ekip yürütüyor. Bu sürece PKK’nın da açıktan destek verdiği ve bir süre önce kurduğu sınır muhafız birliği ile aktif rol aldığı da değerlendiriliyor.

CİHATÇI GRUPLAR ENDİŞESİ

Hükümete sunulan raporlara göre, bu gelişmeler hem Türkiye’nin güvenliği hem de İdlib politikasını belirleyecek. Esad, ülkesindeki Kürtlerle sorununu çözdükten sonra bir süredir operasyon düzenlediği İdlib’in civarındaki muhaliflerle olan mücadelesini arttıracak. Bölgede iki grubun savaşı arasında sıkışan sivillerin yanısıra savaşçı muhalifler ve cihatçıların da Türkiye’ye kaçmaya çalışacağı belirtiliyor.

GÖÇ DALGASI

Raporlarda en az 250 bin kişinin göçe hazırlandığı istihbaratı yer alıyor. Bu kişilerin Türkiye’ye gelme ihtimalleri ciddi risk oluşturuyor. Sivil halkın Suriye sınırları içerisinde güvenli bölgelerde durdurulması, Türkiye’ye girmek zorunda olacakların ise terörist yapılarla ilişkisi olup olmadığının ciddi incelemeden geçirilmesi değerlendiriliyor.