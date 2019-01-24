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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
24.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İdlib’e takviye

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İdlib’e takviye

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünkü Moskova zirvesinden kısa süre önce, TSK, ‘çatışmasızlık bölgesi’ ilan edilmiş İdlib’in kuzeyinde bulunan Türk gözlem noktalarına takviye amaçlı sevkıyat yaptı.

Türk askeri konvoyunda yer alan personel ve zırhlı askeri araçlar İdlib ile Afrin sınır hattında bulunan Salva, Takle, Şeyh Akil ve Anadan’daki Türk gözlem noktalarının ihtiyaçlarını karşılamak ve gerekli görev değişimlerini yapmak için dün öğleden sonra Reyhanlı’dan Suriye topraklarına girdi. Takviye birlikler, gözlem noktalarının ihtiyaçlarına göre güvenli hat içinde konuşlandı. Türk konvoyunun güzergâhı havadan Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), karadan da özel kuvvetler tarafından güvenlik altına alındı.

ESAD SALDIRIYI KESMEDİ

Bu arada Esad’a bağlı rejim güçlerinin İdlib merkezinin güneyindeki yerleşim yerlerine yönelik bombardımanı dün de devam etti. Yerel kaynaklara göre özellikle El Tah, Carcanaz ve El Sukaik köyleri yoğun şekilde vuruldu. Güney uçtaki Latamina da Suriye topçusunun hedefi oldu. Moskova’daki kritik görüşme öncesi Rusya’ya ait savaş uçaklarının İdlib merkezi üzerinde keşif uçuşları yapması da dikkat çekti.

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