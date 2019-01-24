İdlib’e takviye
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünkü Moskova zirvesinden kısa süre önce, TSK, ‘çatışmasızlık bölgesi’ ilan edilmiş İdlib’in kuzeyinde bulunan Türk gözlem noktalarına takviye amaçlı sevkıyat yaptı.
Türk askeri konvoyunda yer alan personel ve zırhlı askeri araçlar İdlib ile Afrin sınır hattında bulunan Salva, Takle, Şeyh Akil ve Anadan’daki Türk gözlem noktalarının ihtiyaçlarını karşılamak ve gerekli görev değişimlerini yapmak için dün öğleden sonra Reyhanlı’dan Suriye topraklarına girdi. Takviye birlikler, gözlem noktalarının ihtiyaçlarına göre güvenli hat içinde konuşlandı. Türk konvoyunun güzergâhı havadan Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), karadan da özel kuvvetler tarafından güvenlik altına alındı.
ESAD SALDIRIYI KESMEDİ
Bu arada Esad’a bağlı rejim güçlerinin İdlib merkezinin güneyindeki yerleşim yerlerine yönelik bombardımanı dün de devam etti. Yerel kaynaklara göre özellikle El Tah, Carcanaz ve El Sukaik köyleri yoğun şekilde vuruldu. Güney uçtaki Latamina da Suriye topçusunun hedefi oldu. Moskova’daki kritik görüşme öncesi Rusya’ya ait savaş uçaklarının İdlib merkezi üzerinde keşif uçuşları yapması da dikkat çekti.
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