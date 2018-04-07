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    İdlib’e 9.gözlem noktası! TSK konvoyu intikal etti…

    Uğur ERGAN/ ANKARA
    07.04.2018 - 10:22 | Son Güncelleme:

    TSK konvoyu, İdlib'de 9. gözlem noktasını kurmak üzere Morik bölgesine intikal etti. 

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’de çatışmasızlık bölgesi ilan edilmiş İdlib’te bir hafta içinde iki gözlem noktası birden kurdu. Geçen salı günü kurulan 12 numaralı sekizinci gözlem noktasının ardından bugün de dokuzuncu gözlem noktasının kurulduğu bildirildi. Suriye’deki aktüel gelişmeleri bildirilen internet sitelerinde 9 numaralı dokuzuncu gözlem noktasının İdlib’in tam güneyinde, rejim güçlerinin elinde bulunan Hama’nın ise kuzeyindeki Khan Shakykhun bölgesinde kurulduğu, Türk askeri gözlemcilerin bölgedeki incelemelerinin de devam etiği belirtildi. TSK ise resmi Twitter hesabından sadece “İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 9’uncusu olan 9 No’lu Gözlem Noktası tesis edilmiştir” bilgisini paylaştı.

    TÜRKMEN BÖLGESİNE DE KURULMUŞTU

    Geçen salı günü kurulan 12 numaralı sekizinci gözlem noktasının Hatay Yayladığı’nın karşısında Türkiye sınırına oldukça yakın Bayırbucak Türkmenlerinin bulunduğu Türkmendağı bölgesinde inşa edildiği ortaya çıkmıştı.

    12’YE TAMAMLANACAK

    Türkiye daha önce de kuzeyde Salve, Samaan Kalesi, Şeyh Akil ve Anadan, batıda El Ais, güneydoğuda Tal Tukan ve Surman, güneybatı da Türkmendağı bölgesindeki gözlem noktalarını kurmuştu. Astana anlaşmaları uyarınca Türkiye üç gözlem noktası daha kurarak, gözlem noktası sayısını 12’ye tamamlayacak. Geriye kalan üç gözlem noktasının da İdlib’in güney noktalarında olması bekleniyor. Böylece TSK, kurduğu gözlem noktalarıyla İdlib ile rejim güçleri arasındaki sınır hattına tam konuşlanmış olacak. Güvenlik kaynakları geriye kalan gözlem noktalarıyla ilgili keşif çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

    Etiketler: gündem
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