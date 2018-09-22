'İdlib'den göç beklemiyoruz'
HATAY Valisi Erdal Ata, Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatının ardından Türkiye’ye göç dalgası beklemediklerini söyledi.
Vali Ata, göç olması halinde ise sınırın diğer tarafında ilk etapta kullanılabilecek 20 bin kişi kapasiteli kampların hazır olduğunu, ihtiyaç halinde 50 bin kişi kapasiteli yeni kampları da 2 aylık süreçte kurabileceklerini belirtti.
Hatay, Suriye’de 7 yıldır süren iç savaş nedeniyle göçten en çok etkilenen kentlerin başında geliyor. Yaklaşık 500 bin Suriyelinin yaşadığı kent, Esad güçleri ve Rusya'nın, muhaliflerin elindeki İdlib'e yönelik olası operasyonunda yeni bir göç riskiyle karşı karşıya kaldı. Hatay Valisi Erdal Ata, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Soçi görüşmesinde imzalanan İdlib mutabakatıyla, göç riskinin hemen hemen ortadan kalktığını söyledi. Vali Ata, "En son görüşmelere baktığımız zaman yakın bir dönemde eğer bu süreç inşallah böyle devam ederse bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalmayız diye değerlendiriyoruz" dedi.
GÖÇÜ KALDIRAMAYIZ
Geçmişte Halep'te benzer çatışmalar olduğunda 35 bin, Doğu Guta'da, 10 bin kişinin göç ettiğini hatırlatan Vali Ata, İdlib'de söylendiği gibi 1-1,5 milyonluk göç beklemediklerini belirterek şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımızın, Putin ile yaptığı görüşmede alınan kararlar hayata geçirildiği takdirde tahmin ediyorum orası için gelişmeler müspet olacak ve göç dalgasıyla karşı karşıya kalmayacağız. Kalırsak tabii ki hazırlıklarımız var; bizim, AFAD, Kızılay, tüm kurum ve kuruluşlarımızın göç dalgasına karşı hazırlığımız var. Tabii 1 -1.5 milyonluk bir göç dalgası geldiği takdirde böyle bir hazırlık mümkün değil." Vali Ata, olası göçte gelecek Suriyelileri Hatay veya başka bir şehre alma düşüncesi olmadığını, sınırın diğer tarafındaki kamplarda barındırmayı düşündüklerini belirtti.
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