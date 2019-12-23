BazÄ± muhalif kaynaklar, havadan Suriye ordusu adÄ±na bildiriler atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu bildirilerde halka bÃ¶lgeyi terk etmesi, rejim gÃ¼Ã§lerinin talimatlarÄ±na uyulmasÄ± ve gÃ¼neye doÄŸru aÃ§Ä±lan koridorlardan gÃ¼venli yerlere Ã§ekilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Bildirilerde, â€˜Suriye Ordusuâ€™nun hedefinin tÃ¼m Ä°dlib vilayetini terÃ¶ristlerden temizlemek ve istikametin de Ä°dlib merkezi olduÄŸuâ€™nun yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

KÃ–YLERÄ° ALDI

Suriye Resmi Haber AjansÄ± SANA da, Suriye ordusunun Ä°dlibâ€™de ilerleyiÅŸinin kararlÄ± ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu. Ajans dÃ¼n Ã¶ÄŸleden Ã¶nce Ä°dlib gÃ¼neyindeki kÃ¶ylerin de rejim gÃ¼Ã§lerince alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Muhalif kaynaklar da Suriye ordusunun ilerleyiÅŸini doÄŸruladÄ±. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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