İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi
Soçi’de önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin’in ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin katılımıyla yapılan üçlü zirvede, çatışmasızlık bölgesi İdlib’in çevresinde Türk ve Rus askerlerinin ortak devriye faaliyetinin başlaması için görüş birliği bir kez daha teyit edildi.
SURİYE’nin İdlib vilayeti çevresinde ağır silahlardan arındırılmış bölgenin kontrolü için Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyeye başlaması, geçen yıl eylül ayında yine Soçi’de yapılan üçlü zirvede kararlaştırılmıştı. Ancak terör örgütü El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) İdlib içinde saldırılarını artırması ve rejim güçlerinin HTŞ’ye karşı koymak gerekçesiyle ortak devriyenin yapılacağı koridor olarak öngörülen alanlara girmesi nedeniyle 5 aydan beri ortak devriye planı hayata geçirilemiyor.
İLERLEME SAĞLANDI
Ancak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun son zirve öncesi Ankara ve Moskova’da yaptıkları ikili görüşmelerde ortak devriyenin başlatılması için ilerleme sağlandığı öğrenildi. Kaynaklar, Rusya ile işleyen sağlıklı bir işbirliği mekanizması olması nedeniyle ortak devriyenin başlatılmasına dönük prosedürlerin fazla uzamayacağı görüşünde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Soçi Zirvesi’nde, “Bölgede ortak devriyeye başlanması konusunda askeri makamlarımız arasında mutabakata varılmasından da memnunuz” demişti. İdlib bölgesinde Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyeye başlaması halinde NATO üyesi Türkiye’nin askeri ile Rusya askeri dikkat çeken bir görüntü vermiş olacak.
TEL RIFAT’I İÇERECEK Mİ
Ortak devriyenin başlamasına ilişkin anlayışın netleşmesinin ardından, iki ülke askeri makamlarının kısa süre içinde teknik detaylar üzerinde çalışmaya geçmesi bekleniyor. Ortak devriyenin İdlib çevresiyle mi sınırlı olacağı yoksa Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kontrolündeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekât bölgelerine taciz atışlarının yapıldığı terör örgütü PYD/YPG hakimiyetindeki Tel Rıfat bölgesini de kapsayıp kapsamayacağı ise henüz bilinmiyor. Bazı internet sitelerinin Rusya kaynaklarına dayandırarak verdiği, “Türk ve Rus askerlerinin Tel Rıfat-Azez sınır hattında ortak devriyeye başladığı” haberleri ise Türk askeri kaynakları tarafından net bir dille yalanlandı.
TEKNİK DETAYLAR KESİNLEŞTİRİLECEK
Askeri makamların teknik detaylar üzerinde yapacakları çalışmalarda, “Ortak devriye hangi bölgeleri kapsayacak, ne zaman başlayacak, silahlı kuvvetler hangi unsurlarından oluşacak, ortak devriye öncesi kısa süreli de olsa ortak bir eğitim yapılacak mı, devriyeye katılacak askerlerin iletişimi nasıl sağlanacak, riskli durumlarda angajman kuralları neler olacak, ortak bir harekât merkezi olacak mı” gibi birçok soruya yanıt bulunup kesinleştirilecek. Güvenlik kaynakları, iki ülke arasında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmiş İdlib çevresine kurdukları gözlem noktalarının koordinasyon içinde faaliyet yürütebilmeleri için uzun süredir askeri işbirliği olduğuna dikkat çekerek, ortak devriye faaliyetinin bu işbirliği çerçevesinde yürütülmesinde ciddi bir sorun beklenmediği değerlendirmesinde bulundu.
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