İdlib’de ‘durum vahim’... 24 saatte 39 bin sivil daha sınırda

Rejim ile muhalif güçler İdlib’e saldırılarını yoğunlaştırdı. Reuters haber ajansı, dün akşam, günlerdir kuşatma altına tutulan İdlib’in güneyindeki en büyük ilçesi Maarat el Numan’a rejim birliklerinin girdiğini duyurdu. Hürriyet’e konuşan muhalif kaynaklar ise henüz kent merkezine giriş olmadığını öne sürerek, ilçe çevresinde çatışmaların devam ettiğini, ancak rejim ve Rusya’nın yoğun saldırılarına karşı konulmakta zorluk yaşanıldığı bilgisini verdi. Bir yetkili ise, “Artık muhaliflerin Maarat el Numan’da tutunması çok zor” dedi. Maarat el Numan’ın alınmasıyla rejim güçleri Tel Tukan’da bulunan TSK’nın 7 numaralı gözlem noktasına da çok yaklaşmış oldu. TSK’nın daha önce Morik’teki 9 numaralı ve yine Maarat el Numan yakınlarındaki Sırman’da bulunan 8 numaralı gözlem noktaları rejimin ele geçirdiği bölgeler içinde kalmıştı. Rejimin Serakib’e doğru hareket edip kuşatması ve burayı da tamamen alması durumunda 7 numaralı gözlem noktası da rejimin ele geçirdiği bölgede kalmış olacak.

Anadolu Ajansı son 24 saatte 39 bin 377 sivilin daha Türkiye sınırı yakınlarına sığındığını, Kasım 2019’dan bu yana İdlib’de yerlerinden edilenlerin sayısının 541 bine ulaştığını duyurdu. Ankara’ya gelen İdlib raporlarında da “Bölgede durum gittikçe daha vahim hal alıyor” denildiği öğrenildi.

MSB’DEN UYARI

Milli Savunma Bakanlığı da dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TSK’ya ait gözlem ve kontrol noktalarının güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde karşılık verileceğini vurguladı. Açıklamada, “12 Ocak 2020 tarihli ateşkes ilanına rağmen rejim, İdlib’de havadan ve karadan saldırılarla, masum sivilleri katletmeye, 100 binlerce insanın bu kış şartlarında göç etmesine neden oluyor” denildi.