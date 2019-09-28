İdlib’de daimi devriyeler
ANKARA Zirvesi’nden sonra Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarının önemli boyutta azaldığı İdlib’de, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hareketliliği devam ederken, Türk F-16’ları da Fırat’ın doğusunda dördüncü ve beşinci uçuşu yaptı.
Hürriyet’in güvenlik kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre, İdlib içinde güvenlik amacıyla daimi birlikler devriye yapıyor. Kaynaklar, sosyal medyada yer alan “İdlib içinde gözlem kulesi sayısı 13’e çıkarıldı” iddialarının da gerçek olmadığını vurguladı. Maarat Hitat’taki TSK konuşlanmasının ise gözlem kulesi olarak değil “geçici üslenme” kapsamında yapıldığı belirtildi. Türkiye’ye ait insansız hava araçlarının (İHA) üç gündür İdlib’de uçması da dikkat çekiyor. Türk jetlerinin Fırat’ın doğusundaki uçuşları da devam etti. Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, ‘Doğal Kararlılık Harekâtı’ kapsamında iki F-16 ile Fırat’ın doğusunda dördüncü ve beşinci uçuş görevlerinin icra edildiğini duyurdu.
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