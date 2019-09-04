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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ \ ANKARA
04.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"İdlib bizim meselemiz"

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"İdlib bizim meselemiz"

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunan Çekya Başbakanı Andrej Babis’i Beştepe’de kabul etti.

Erdoğan ile Babis’in görüşmesinin ardından basın toplantısına geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda özetle şunları söyledi:CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunan Çekya Başbakanı Andrej Babis’i Beştepe’de kabul etti. Erdoğan ile Babis’in görüşmesinin ardından basın toplantısına geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda özetle şunları söyledi:

GÜVENLİ BÖLGENİN ADI KALDI

(Suriye) Bir güvenli bölge teklifimiz var. Bu teklif Sayın Obama döneminde de masadaydı ve Sayın Trump döneminde de teklif ettim. Avrupa’nın önemli ülkeleri, başta Almanya, Fransa olmak üzere onlarla görüştüm. Suudi Arabistan ile aynı şekilde bunları görüştüm. Hepsi de “Bu çok güzel bir teklif” anlayışında. Peki yapılacak olan ne? Bu güvenli bölgede, bizim sınırlardan yaklaşık 30 kilometre derinlikte konut yapacağız. Bu konutlarda da mülteciler yaşayacak, kendileri ekip biçecekler. “Çok güzel proje” dediler ama uygulamaya gelince maalesef destek gelmedi. Ve şu anda kendileri güvenli bölgeyi gündeme getiriyorlar, ‘hadi’ dediğimizde ise karşımızda kimseyi bulamıyoruz.  Şu anda güvenli bölgenin sadece adı kaldı. Bir yandan da güneyden tacizler devam ediyor. Bunlara karşı da atmamız gereken adımları atmaya devam ediyoruz.  Son olarak İdlib’deki gelişmeler malum, rejimin siviller üzerinde yaptığı bombardıman vs. Ama son 2 günde maalesef ABD’nin de bombalama işlemlerinin içine girmiş olması, 700 civarında insanın ölmüş olması, sivillerin dışında teröre bulaşmış militanlar da olabilir. İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yerle yeksan olduysa artık İdlib de böyle bir durum içerisinde. 

ONLARIN HEYETİ GELİYOR

Zaten askeri noktada heyetlerimiz görüşüyor. Birileri buraya gelip bizim heyetlerimizle görüşmeler yapıyor. Bizim heyetlerimiz bir yerlere gitmiyor onlar geliyor. BM Genel Kurulu’nda görüşmemiz gerçekleşirse, bu konu masadaki en önemli konulardan biri İdlib. İdlib bizim meselemizdir. Buradaki göç bizim sınırlarımızı zorlayacaktır. Bunun dertlisi olan biziz. Oradaki en ufak ateş bizi yakıyor. Mültecilere kapımızı kapamak suretiyle, kovmak mecburiyetinde değiliz ama burada özellikle bir güvenli bölge ihdasına yardımcı olabilirsek bunu başarabilirsek ne mutlu bize.”               

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