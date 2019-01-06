İdil’i suçlu bulacakları rapora kadar gidecekler
KADIKÖY’de 12 Mayıs 2016’da Yoğurtçu Parkı’nda yürürken, manevra yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hafriyat kamyonunun altında kalarak can veren üniversiteli Şule İdil Dere’nin (23) ölümüne ilişkin görülen davanın yedinci celsesi geçtiğimiz gün Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Anne Nesrin Aslan, dosyasının beşinci kez bilirkişi raporu için gönderilmesine isyan etti.
‘İBB ÖNLEM ALMADI’
Sanık avukatlarının bilirkişi raporlarını beğenmediklerini ve yeniden rapor aldırılmasını istediklerini söyleyen anne Nesrin Aslan, şöyle konuştu: “Bir çocuğu hafriyat kamyonu eziyorsa, bilirkişi olmasına gerek yok. Burada bir yanlışlık var demektir. İBB önlem almadığı için, orada çalıştırdığı şoförü eğitmediği için katil oldu. Benim kamyon şoförüyle, onların harcamaya karar verdikleri personelle bir derdim yok. Harcamaya karar vermişler, oraya bir kaç tane memur atmışlar. Memurların haberi bile yok hiç bir şeyden. Sanık avukatları bilirkişi raporlarını beğenmiyorlar ve yeniden rapor aldırılmasını istediler. İdil’i suçlu bulacakları rapora kadar da gidecekler. Anladığım bu.”
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