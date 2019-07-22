İdil, Dinyester ve Tiber Avrupa'da bulunan hangi tür coğrafi oluşumdur?
İdil, Dinyester ve Tiber, Avrupa'da bulunan coğrafi oluşumlardan birkaçıdır. Her biri farklı özellikler barındırması nedeniyle yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görür. Peki, İdil, Dinyester ve Tiber Avrupa'da bulunan hangi tür coğrafi oluşumdur?
İdil, Dinyester ve Tiber, Avrupa'da bulunan nehirlerdir.
İDİL NEHRİ
İdil, İtil ya da Volga Avrupa'nın en uzun nehridir. Rusça Volga adı Fince kökenli "valkea" beyaz demektir, Baltık dillerinde Valgõ denir. Anlamı ak sular, beyaz nehir. Uzunluğu yaklaşık 3500 km olan İdil, Moskova ile Sankt-Peterburg arasındaki Valday tepelerinden doğar.
DİNYESTER
Dinyester veya Turla, Doğu Avrupa'da bir nehirdir. Dinyester, Ukrayna'nın Polonya sınırında bulunan Drohobych şehrinden doğar ve Karadeniz'e akar.
TİBER
Tiber nehri, İtalya'da bir nehir. İtalya'nın üçüncü büyük nehridir ve Toskana'daki Apenin Dağları'ndan doğar, 406 km'lik bir akıştan sonra Tiren Denizi'ne dökülür. Su toplama havzası 17.375 km²'dir. Nehir, meşhur ana su yolu olarak sonunda, doğu ağzında kurulmuş olan Roma şehrine ulaşır.
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