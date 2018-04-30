‘İdeolojik bir yapı değiliz’

‘Gazi Hukuk Gazili kalsın. Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne evet Gazi’nin bölünmesine hayır’ pankartı asılan Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde dün de eylem vardı. Üniversite öğrencilerinin ve cübbelerini giyerek gelen öğretim üyelerinin eyleminde, öğrenciler ellerinde ‘Vallahi ben bölün demedim. Hacı Bayram Veli’ pankartı taşıdı. İletişim, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden öğretim üyesi ve öğrencilerin de katıldığı eylemde Dekan Prof. Dr. Kadir Arıcı, şunları söyledi: “Öğretim üyesi kadrolarımız bu bölünmeyi istemiyor. Düşüncemizin karar mercii olan Meclis’e ulaştırılmasını istiyoruz. 36 yılda böyle büyük bir çınar olduk. Gazi markasının zarar göreceği bir yasanın Meclis’ten geçmesini istemiyoruz. Biz ideolojik bir yapı değiliz. Kimseyle bir derdimiz yok.”

‘HUKUK DEVLETİNE YAKIŞMAZ’

Öğretim üyesi Prof. Dr. İlyas Doğan ise öğrencilerine karşı sorumluluğu bulunduğunu belirterek şöyle konuştu: “Öğrencilerimiz Gazi Üniversitesi markasını tercih ederek bu üniversiteye geldiler. Şimdi kalkmış gençlere diyoruz ki ‘Hayır, Gazi diploması değil Hacı Bektaş-ı Veli diploması vereceğiz’ diye. Bu bir hukuk devletine yakışmaz. Gazi markasının sıfırlanmasının ülkemize hiçbir faydası bulunmuyor.”