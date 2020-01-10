İddianameyi iade gerekçesi: Savcılık delil toplamadı

Ankara’daki bir üniversitede 2019 yılında öğrenci değişim programı Erasmus ile eğitim gören İspanyol öğrenci A.G.R.’ye tecavüz edildiği iddiasıyla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan T.B. ve arkadaşı H.İ.K., “Rızası vardı” savunması yaptıktan sonra serbest kaldı. Savcılık geçen mayıs ayında takipsizlik kararı verdi. İspanyol öğrencinin avukatı Kemal Ulusoy’un itirazı üzerine savcılığın eksik soruşturma yaptığı, Adli Tıp Kurumu’ndan rapor almadan karar verdiği gerekçesiyle, takipsizlik kararı kaldırıldı.

Yeniden başlatılan soruşturmada Adli Tıp’tan rapor alındı. Raporda, “Alkol düzeyi itibariyle, kendisine yönelen nitelikli cinsel saldırı ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına karşı kendisini savunamazdı” denildi. Raporun dosyaya girmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından iddianame düzenleyerek Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu.

Yapılan incelemenin ardından mahkeme, “Alınacak biyolojik örneklerin karşılaştırılmasının yapılarak nitelikli cinsel saldırı eyleminin şüpheliler tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği belirlemeden, yine olaya başka kişi ya da kişilerin katılıp katılmadığı tespit edilmeden iddianame düzenlemesinin, CMK’nın 1741/1-b maddesine aykırılık teşkil ettiği” gerekçesiyle iddianamenin iadesine karar verdi.