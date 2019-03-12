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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
12.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İddianameye tepki

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GEZİ Parkı eylemlerinden 6 yıl sonra hazırlanan ve işadamı Osman Kavala, oyuncu Mehmet Ali Alabora ve Taksim Dayanışması’ndan mimar Mücella Yapıcı’nın da sanıklar arasında bulunduğu 657 sayfalık iddianame hakkında İstanbul Karaköy’de basın toplantısı düzenlendi.

Taksim Dayanışması adına basın açıklamasını okuyan Mücella Yapıcı şunları söyledi: “Gezi’yi lekelemeye yönelik beyhude çabalarınızı reddediyoruz. Çünkü Gezi’yi biz yaşadık, biliyoruz. Gezi bu toprakların eşitlik, özgürlük ve adalet umududur. Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu derhal serbest bırakılmalıdır.”
Gezi eylemlerine destek veren hekimler adına açıklama yapan TTB Merkez Konseyi üyesi Sinan Adıyaman ise “Gezi’de yaralanan, kurşunlarla gözleri kör edilen halkın yanında bir sağlıkçı olarak oradaydık. Çünkü evrensel tıp etiği bunu bize söyledi. Bu iddianame ile Taksim Dayanışması’nın yargılanmasına anlam veremiyoruz. Biz bugün de arkadaşlarımızın yanındayız” dedi. 

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