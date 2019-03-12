İddianameye tepki
GEZİ Parkı eylemlerinden 6 yıl sonra hazırlanan ve işadamı Osman Kavala, oyuncu Mehmet Ali Alabora ve Taksim Dayanışması’ndan mimar Mücella Yapıcı’nın da sanıklar arasında bulunduğu 657 sayfalık iddianame hakkında İstanbul Karaköy’de basın toplantısı düzenlendi.
Taksim Dayanışması adına basın açıklamasını okuyan Mücella Yapıcı şunları söyledi: “Gezi’yi lekelemeye yönelik beyhude çabalarınızı reddediyoruz. Çünkü Gezi’yi biz yaşadık, biliyoruz. Gezi bu toprakların eşitlik, özgürlük ve adalet umududur. Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu derhal serbest bırakılmalıdır.”
Gezi eylemlerine destek veren hekimler adına açıklama yapan TTB Merkez Konseyi üyesi Sinan Adıyaman ise “Gezi’de yaralanan, kurşunlarla gözleri kör edilen halkın yanında bir sağlıkçı olarak oradaydık. Çünkü evrensel tıp etiği bunu bize söyledi. Bu iddianame ile Taksim Dayanışması’nın yargılanmasına anlam veremiyoruz. Biz bugün de arkadaşlarımızın yanındayız” dedi.
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