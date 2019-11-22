İddianamesi hazır: Önce dayak sonra bıçak
Eski gazeteci Barış Bektaş’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame ile sanıklar Hasan Hüseyin Çetin (22) ve Serhat Karataş (20) için ‘kasten öldürmek’ suçundan ‘müebbet hapis’ istemiyle dava açıldı. İddianameye göre, sanıklar 24 Ekim günü Cem Orday adlı bir şahıs ile sokak ortasında yüksek sesle tartışıyorlardı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bektaş araya girerek Cem Orday adlı şahsı sakinleştirmeye ve kavgayı ayırmaya çalıştı. Tartışma bitip Orday olay yerinden ayrıldıktan sonra iki zanlı, Bektaş’ı darp etmeye başladı. Bektaş yere düştükten sonra sanıklardan Karataş kafasını defalarca tekmeledi. Çetin ise göğsünden ve sırtından olmak üzere iki kez bıçakladı. Bıçaklamanın ardından zanlı Karataş, suç aleti bıçağı Çetin’in elinden aldı ve olay yerinin biraz uzağındaki dolmuş durağının arkasındaki boşluğa sakladı. Bıçak daha sonra saklandığı yerde bulundu. Sanık ifadesinde ‘Ben iki kişiyi bıçakladığımı sanıyordum, iki darbe de aynı kişiye denk gelmiş’ dedi. Savcılık her iki sanığın da ‘kasten adam öldürmek’ suçundan cezalandırılmasını istedi. İlk duruşmanın 21 Ocak’ta yapılacağı ifade edildi.
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