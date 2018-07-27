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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA  
27.07.2018 - 22:40, Son Güncelleme:

İddianamesi 1 günde hazır

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
İddianamesi 1 günde hazır

ANITKABİR’de Atatürk’e yönelik hakaret içeren video çekerek yayınladıktan sonra tutuklanan Safiye İnci hakkında, başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, hazırladığı iddianamede, ‘Atatürk’e hakaret’ suçundan İnci’ye 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis talep etti.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Dalgalı’nın 23 Temmuz tarihli iddianamesinde, İnci’nin çekip yayınladığı hakaret videosunun 17 saniye sürdüğü ve Anıtkabir’de mozoleye çıkan merdivenlerde çekildiği belirtildi.

ALENİYET UNSURU GERÇEKLEŞTİ
Hakaret videosundaki ifadelerin dökümüne yer verilen iddianamede, “Şüphelinin eylemini gerçekleştirdiği Anıtkabir’in herkese açık bir yer olması nedeniyle ve Instagram isimli sosyal paylaşım sitesinin de yurtiçi ve yurtdışı kullanıcı çokluğu nedeniyle olayda aleniyet unsurunun gerçekleşmiş olduğu, ayrıca eylemin gerçekleştiği Anıtkabir’in umuma açık mahallerden olduğu anlaşılmıştır” denildi. İddianamede, “Şüphelinin video kaydında söylemiş olduğu sözlerin Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret niteliğinde sözler olduğu, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret suçunu işlediği anlaşılmıştır” ifadesine yer verildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
SAFİYE İnci, 20 Temmuz tarihinde Anıtkabir’de Atatürk’e yönelik hakaret ifadelerinin yer aldığı bir videoyu çekerek sosyal medya hesabında yayınladı. İnci’nin çektiği video geniş yankı uyandırdı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İnci hakkında soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi. İnci, 22 Temmuz tarihinde ise ‘Atatürk’e hakaret’ suçundan tutuklandı.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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