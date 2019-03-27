İddianamede Çiftlik Bank dolandırıcılarına kişi başı rekor hapis istendi: 75.260’ar yıl
3 bin 762 kişinin şikâyetçi olduğu Çiftlik Bank soruşturması kapsamında, ‘Tosuncuk’ lakaplı firari Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin her biri hakkında 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
G elir getirme vaadiyle oynanan ve yeni katılımcıların girmesiyle devam ettirilen, aynı zamanda fiilen çiftlikler de oluşturularak gelir elde edildiği iddia edilen ve kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistem aracılığıyla dolandırıcılık yapan şüphelilerle ilgili 2007 yılında başlatılan soruşturma tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, 3762 müşteki ve aralarında Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın da olduğu 7’si firari, 11’i tutuklu 48 sanığın isimlerine yer verildi. 500 sayfalık iddianamede 48 şüpheliden 18’inin örgüt yöneticisi, 23’ünün örgüt üyesi, 7’sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtildi. Örgüt yöneticisi 18 şüphelinin, 1 kez ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme’, her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 3 bin 762 kez ‘Bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık’, yine her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 3 bin 762 kez ‘Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık’ ve 1 kez de ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından toplamda 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi. Diğer 30 şüphelinin ise örgüt içerisindeki konumlarına göre, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ , ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından toplamda 5 yıldan 13 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.
İADELERİ İSTENMİŞTİ
İddianamede ayrıca, Brezilya, Uruguay, ABD ve KKTC adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenerek firari şüpheliler Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur’un iadesinin istendiği, Türkiye’de bulunan ancak henüz yakalanamayan şüpheliler Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdar Dosdoğru’nun ise yakalama emriyle halen arandıkları belirtildi. Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.
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