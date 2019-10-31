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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
31.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İddianamede 10 şüpheli

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
İddianamede 10 şüpheli

Ankara’da 13 Aralık 2018 tarihinde iki trenin çarpışmasıyla meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede aralarında TCDD üst düzey yöneticilerinin bulunduğu 10 şüpheli yer aldı.

İddianamede kazaya yakın çeşitli tarihlerde birçok kez ters makastan çıkma ve kazanın habercisi olan ‘ramak kala olayların’ yaşandığı anlatıldı. Buna rağmen tedbir  alınmadığı belirtildi.

Savcılık, tutuksuz şüpheliler TCDD Genel Müdürlüğü Emniyet ve Kalite Yönetimi (EKAY) Daire Başkanı Erol Tuna Aşkın, TCDD Genel Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Yönetimi Dairesi Başkanı Mükerrem Aydoğdu, TCDD Genel Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nda Şube Müdürü Recep Kutlay, TCDD 8. Bölge (YHT Ankara) Müdürü Duran Yaman, Trafik Servis Müdürü Ünal Sayıner, Trafik Servis Müdür Yardımcısı Vekili Ergün Tuna, Vekaleten YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz ve tutuklu şüpheliler makasçı Osman Yıldırım, hareket memuru Sinan Yavuz ve trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey hakkında ‘Birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan ceza talep etti. Bilirkişi raporunda kusurlu olduklarına dair kanaat bildirilen TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, TCDD Genel Müdür Yardımcıları Ali İhsan Uygun ve İsmail Çağlar hakkında soruşturma yapılabilmesi için izin gerektiği, soruşturma izni alınmasının uzun sürmesi ihtimali nedeniyle dosyalarının ayrıldığı anlatıldı.

İddianamede olayın meydana gelişinde kusuru olduğu anlaşılan YHT 1. Makinisti Adem Yaşar ve YHT 2. Makinisti Hulusi Böler’in kaza sırasında, yine kusurlu olduğu anlaşılan YHT Ankara Gar Müdürü Talip Ünal’ın da soruşturması sürecinde hayatını kaybetmeleri nedeniyle haklarında takipsizlik kararı verildiği ifade edildi. 

RAMAK KALA OLAYLAR YAŞANDI

Şüpheli TCDD Genel Müdürlüğü Emniyet ve Kalite Yönetimi (EKAY) Daire Başkanı Erol Tuna Aşkın için, “Kazaya yakın çeşitli tarihlerde birçok kez ters makastan çıkma hadisesi yaşandığından manuel makas operasyonları konusunda bir zafiyet olduğu anlaşılmasına, söz konusu kazanın habercisi olan bu ramak kala olaylardan Bölge Müdürü Duran Yaman, Servis Müdürü Ünal Sayıner imzalı yazı ile bazı tedbirler alınmasına ve söz konusu ramak kala olayların çok iyi bilindiği anlaşılmasına rağmen gerekli tedbirlerin alınmaması emniyet yönetim sisteminin doğru çalışmadığının göstergesi olduğundan gerekli tedbirleri almayarak kusurlu olduğu kanaatine varıldı” denildi.

Makasçı Osman Yıldırım’ın Samsun’dan geçici görevle kazadan yaklaşık 1 ay önce YHT Ankara Gar’da göreve başladığı, usulüne uygun intibak eğitimi yaptırılmadığı belirtildi.

  İddianamede, şüphelilerden Ankara YHT Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz’un da yeteri kadar tren teşkil memuru bulundurulması gerekirken, sadece makasçı Osman Yıldırım’ı görevlendirdiği belirtildi.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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