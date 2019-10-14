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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK / İstanbul, DHA- İHA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

İddianame tamamlandı

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İddianame tamamlandı

İTÜ mezunu Halit Ayar’ın İstiklal Caddesi’nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame, İstanbul 6 Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanın ilk duruşması 27 Aralık’ta görülecek.

İTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden bu yıl mezun olan Halit Ayar, 7 Eylül 2019'da iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında otururken ellerinde kırık şişe ve bıçakla para isteyen iki kişi tarafından saldırıya uğrayarak öldürülmüştü. Olaya ilişkin soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murathan Bacara tarafından tamamlanarak 30 Eylül'de hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemece hazırlanan tensip zaptına göre, iki sanık 27 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.  

İKİ SANIĞIN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE  47 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS TALEP EDİLİYOR

İddianamede, sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında bir suçu işleyememekten dolayı duydukları infialle "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede ayrıca iki kişiye karşı "Bir suçu işleyememekten duydukları infialle kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı 26'şar yıldan 40'ar yıl ve bir kişiye karşı "Gece vakti silahla yağmaya teşebbüs etme" suçlarından da 5'er yıldan 7 yıl 6'şar ay olma üzere toplam 31 yıldan 47 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. 

Dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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