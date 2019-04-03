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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
03.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İddianame tamam: 3 şüpheliye 15 yıl talebi

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İddianame tamam: 3 şüpheliye 15 yıl talebi

İstanbul Kartal’da 6 Şubat’ta 9 katlı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmesi, 14 kişinin de yaralanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran’ın, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. İddianamenin gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından, şüphelilerin yargılanmasına başlanacak. Olayın ardından Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu tutuklanırken, inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bilirkişi raporunda, Çayır ve Mısırlıoğlu asli kusurlu, inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran tali kusurlu, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu ise kusursuz bulunmuştu. Avukatlarının itirazı üzerine, binanın projesini oluşturan şüpheli Suzan Çayır da bir süre sonra tahliye edilmişti. 

Kartal'daki binanın çökme anı
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