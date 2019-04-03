İddianame tamam: 3 şüpheliye 15 yıl talebi
İstanbul Kartal’da 6 Şubat’ta 9 katlı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmesi, 14 kişinin de yaralanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran’ın, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. İddianamenin gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından, şüphelilerin yargılanmasına başlanacak. Olayın ardından Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu tutuklanırken, inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bilirkişi raporunda, Çayır ve Mısırlıoğlu asli kusurlu, inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran tali kusurlu, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu ise kusursuz bulunmuştu. Avukatlarının itirazı üzerine, binanın projesini oluşturan şüpheli Suzan Çayır da bir süre sonra tahliye edilmişti.
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