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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.08.2018 - 06:55, Son Güncelleme:

İddianame ortaya çıktı! Deşifre olmamak için 'Fettoş' demiş

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İddianame ortaya çıktı! Deşifre olmamak için 'Fettoş' demiş

FETÖ’den tutuklanan İyi Parti İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık, 15 Temmuz sonrası deşifre olmamak için FETÖ elebaşı için “Fettoş” dedi. Çoraklık FETÖ üyeliği ve zincirleme terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanacak.

FETÖ propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanan İyi Parti Genel Merkez İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; Çoraklık FETÖ'ye üye olmak ve zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak suçlarını işledi. 

Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre; 15 Temmuz darbe girişimine kadar FETÖ'ye yönelik eleştirileri küçümseyen paylaşımlarda bulundu. Darbe girişiminin başarısız olması üzerine bir anda demokrat kesildi. FETÖ'ye yönelik ağır ifadeler kullanmaya başladı. Meydanlardaymış havası yarattı. Deşifre olmamak için FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e "Fettoş" dediği ortaya çıktı. İşte iddianameden detaylar:

* 17-25 Aralık darbe girişimi, 21 Temmuz 2014'te FETÖ'ye mensup polis amirlerinin gözaltına alınması ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesi FETÖ'nün amacına hizmet eder paylaşımda bulundu. Darbeci askerleri sahiplenip ve masum gösteren paylaşımlarda bulundu.

* Çoraklık'ın cep telefonunda yapılan dijital inceleme ve teknik analiz sonucunda; Çoraklık'ın "Burak Sayko Beğ" ismiyle rehberinde kayıtlı olan bir kişiyle mesajlaşmaları tespit edildi. Bu mesajlarda Çoraklık, sosyal paylaşımlarının aleyhine delil olarak kullanılıp kullanılamayacağını sordu. Çoraklık ve Beğ, Çoraklık'ın bir FETÖ mensubunun paylaşımını kendi hesabında paylaştığını, Gülen'e bağlılığı ve sadakati açıkça bilinen basketbolcu Enes Kanter'le ilgili paylaşım yaptığını, bunların sıkıntı oluşturabileceğini konuştu.

ATA GRUBUNU KURDU

* Kurucusu olduğu "ATA Grubu" isimli hesapta örgütün yayın organlarında paylaşılan kumpas soruşturmalarına ait montaj ses kayıtlarını yayınladı, kumpas soruşturmalarına karışan örgüt mensubu emniyet görevlilerini destekleyen, mağdur ve meşru gösteren paylaşımlar yaptı.

* Twitter'da 25 Aralık 2013'te yargısal darbe girişiminde "Diren hizmet", "Boyun eğme", "Hizmet adama molotof atmaz, Gül suyu atar" ve "Anlaşılan o ki beddua tuttu, hırsızların evine ateş yağacak" diye yazdı.

* 21 Temmuz 2014'te İstanbul'da sözde Selam-Tevhid Kudüs Ordusu soruşturmasında gözaltına alınan FETÖ mensuplarını kastederek "Türk polisine yapılan bu operasyonu unutmayın. Sahur vakti, Müslümanlara zulmedenleri tarih unutmayacak" paylaşımında bulundu.

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