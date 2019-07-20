İddianame kabul edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan, Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik 3 bin 908 sayfalık iddianame İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 171’i tutuklu 226 şüpheli hakkındaki davanın ilk duruşması 17 Eylül 2019’da Silivri Ceza İnfaz Kurumları’nın karşısındaki duruşma salonunda yapılacak. Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme, tutuksuz sanıkların ise duruşmada hazır bulunması için adreslerine davetiye gönderilmesine hükmetti. İddianamede, kurucu yönetici Adnan Oktar liderliğindeki silahlı örgütün biri firari toplam 13 yöneticisi olduğu belirtildi. 226 şüpheliden 25’inin etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği kaydedildi. 226 şüpheliye “Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs”, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme”, “cinsel istismar” gibi suçların bulunduğu toplam 24 ayrı suç yöneltildi.
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