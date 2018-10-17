İddianame kabul edildi: 30 Ocak’ta hâkim karşısındalar
Arkadaş grubuyla Emirgan’daki bir mekânda eğlenen futbolcu Arda Turan ile aynı mekânda eşi Özlem Ada Şahin ile bulunan şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin iddianame İstanbul 41’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
İddianamede müşteki-şüpheli olarak yer alan Arda Turan ile Berkay 30 Ocak 2019’da hâkim karşısına çıkacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Arda Turan’ın ‘Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak’, ‘Ruhsatsız silah bulundurmak’, ‘Cinsel taciz’, ‘Kaygı korku veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme’ suçlarından 3 yıl 3 aydan 12,5 yıla kadar, Berkay’ın ise ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
‘BU HABER HOŞ DEĞİL’
Barcelona Kulübü Basın Sözcüsü Josep Vives ise Arda Turan konusuyla ilgili yaşananların üzücü olduğunu belirterek, “Türkiye’den gelen haberler hoş değil. Arda dostluk içinde olduğumuz, yakından tanıdığımız bir futbolcumuz. Bu konuyla ilgili ek bir yorum yapmak istemiyoruz. Süreci takip ediyoruz” dedi.
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