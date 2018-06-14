İddianame hazır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığınca hazırlanan iddianamede, 4’ü tutuklu 14 şüphelinin 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 7.5 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep edildi.



İddianamede, Savcı Kiraz’ı şehit eden teröristlerden Şafak Yayla’nın eylem nedeniyle öldürüleceğinin önceden bilindiği, bu nedenle Yayla’nın eşyalarının diğer örgüt üyelerine dağıtıldığı belirtildi. İddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın onayının ardından İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.



YÖNETİCİLER YURTDIŞINDA

İddianamede terör örgütünün olay tarihi ve halen en üst düzeydeki karar organı olan üyelerinin yurtdışında bulunduğu, merkez komitesinde, Faruk Erener, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, merkez komitesinin alt hiyerarşisinde yer alan ve merkez komiteye karşı sorumlu olan genel komitede ise Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir, Musa Aşoğlu ile olay tarihinde ve halen hükümlü olan Ercan Kartal ve Hüseyin Özarslan’ın yer aldığı belirtildi.