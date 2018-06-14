Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İddianame hazır

    İddianame hazır

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    14.06.2018 - 01:31 | Son Güncelleme:

    GEZİ Parkı eylemlerinde Okmeydanı’nda Berkin Elvan’ın öldürülmesi soruşturmasını yürütürken 31 Mart 2015’te DHKP/C’li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makamında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’la ilgili soruşturma tamamlandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığınca hazırlanan iddianamede, 4’ü tutuklu 14 şüphelinin 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 7.5 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep edildi.

    İddianamede, Savcı Kiraz’ı şehit eden teröristlerden Şafak Yayla’nın eylem nedeniyle öldürüleceğinin önceden bilindiği, bu nedenle Yayla’nın eşyalarının diğer örgüt üyelerine dağıtıldığı belirtildi. İddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın onayının ardından İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

    YÖNETİCİLER YURTDIŞINDA
    İddianamede terör örgütünün olay tarihi ve halen en üst düzeydeki karar organı olan üyelerinin yurtdışında bulunduğu, merkez komitesinde, Faruk Erener, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, merkez komitesinin alt hiyerarşisinde yer alan ve merkez komiteye karşı sorumlu olan genel komitede ise Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir, Musa Aşoğlu ile olay tarihinde ve halen hükümlü olan Ercan Kartal ve Hüseyin Özarslan’ın yer aldığı belirtildi.

    Etiketler: Savcı Mehmet Selim Kiraz , dhkp-c , gazetehaberleri , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri