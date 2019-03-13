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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sedat CENİKLİ / ANKARA
13.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İddialara yanıt: Asıl mağdur benim

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İddialara yanıt: Asıl mağdur benim

MİLLET İttifakı’nın Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş, hakkında ‘görevi kötüye kullanma ve kişilerin huzuru ile sükununu bozma’ iddiasıyla dava açılmasına ilişkin suçlamalara yanıt verdi.

Yargıtay’ın hakkında onayladığı bir ceza davası ve bir ceza kararı bulunmadığını belirten Yavaş, kendisi hakkında şikâyette bulunan kişinin ‘resmi evrakta sahtecilik, şantaj ve usulsüz görüntü kaydetme’ suçlarından toplam 6.5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, ‘cinsel istismar’dan halen yargılandığını ve yüzde 80 şizofren raporu bulunduğunu da öne sürdü. Yavaş, özetle şunları söyledi:

HÜKÜMLÜ SAHTECİ

“Rakibimizin can simidi gibi sarıldığı bu şahıs, resmi evrakta sahtecilik ve şantaj suçlarından hapis cezası almış bir suçludur. Bu sahteci ve şantajcı şahıs, avukatlığını yaptığım şirketin şahsıma yaptığı ödemeyi alıp kaçmış, buna karşılık şahsıma bırakmış olduğu senedi icraya vermemiz sonucu senetteki imzasının da sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Burada asıl mağdur olan benim.”
Yavaş, ‘adil yargılamayı etkileme’ iddiasıyla AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Ankara’daki rakibi Mehmet Özhaseki hakkında suç duyurusunda bulunacağını da söyledi. 

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