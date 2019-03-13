İddialara yanıt: Asıl mağdur benim
MİLLET İttifakı’nın Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş, hakkında ‘görevi kötüye kullanma ve kişilerin huzuru ile sükununu bozma’ iddiasıyla dava açılmasına ilişkin suçlamalara yanıt verdi.
Yargıtay’ın hakkında onayladığı bir ceza davası ve bir ceza kararı bulunmadığını belirten Yavaş, kendisi hakkında şikâyette bulunan kişinin ‘resmi evrakta sahtecilik, şantaj ve usulsüz görüntü kaydetme’ suçlarından toplam 6.5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, ‘cinsel istismar’dan halen yargılandığını ve yüzde 80 şizofren raporu bulunduğunu da öne sürdü. Yavaş, özetle şunları söyledi:
HÜKÜMLÜ SAHTECİ
“Rakibimizin can simidi gibi sarıldığı bu şahıs, resmi evrakta sahtecilik ve şantaj suçlarından hapis cezası almış bir suçludur. Bu sahteci ve şantajcı şahıs, avukatlığını yaptığım şirketin şahsıma yaptığı ödemeyi alıp kaçmış, buna karşılık şahsıma bırakmış olduğu senedi icraya vermemiz sonucu senetteki imzasının da sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Burada asıl mağdur olan benim.”
Yavaş, ‘adil yargılamayı etkileme’ iddiasıyla AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Ankara’daki rakibi Mehmet Özhaseki hakkında suç duyurusunda bulunacağını da söyledi.
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