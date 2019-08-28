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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İpek YEZDANİ
28.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İddia: YPG sınırdan çekiliyor

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
İddia: YPG sınırdan çekiliyor

Suriye’nin kuzeyinde, Fırat Nehri’nin doğusunda yer alan terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin, Türkiye ve ABD arasında varılan Birleşik Müşterek Harekât Merkezi mutabakatının ardından ağır silahlarını bölgeden çekmeye başladığı ileri sürüldü. Fransız haber ajansı AFP’ye göre çekilme cumartesi Resulayn’da başladı. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, YPG’nin Tel Abyad’dan çekildiğini söyledi.

İngiliz Reuters ve Fransız AFP haber ajansları, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu YPG’nin en büyük bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Türkiye-Suriye sınırındaki bazı noktalardan birliklerini ve ağır silahlarını çektiğini duyurdu. Reuters’ın haberine göre SDG, YPG’nin Tel Abyad ve Resulayn kentlerinden çekildiğini, bunun da “diyalog yoluyla bir çözüme ulaşma” konusundaki ciddiyetini gösterdiğini açıkladı. Reuters’a konuşan SDG Sözcüsü Mustafa Bali, SDG’nin silahlı unsurlarının sınırda 5 ile 14 kilometre genişliğindeki şeritten çekileceğini açıkladı. Mustafa Bali, ABD-Türkiye görüşmelerine göre sınırdaki şeridin genişliğinin değişeceğini, kırsal ya da askeri noktaların dahil olacağını, şehir veya ilçelerin ise dahil olmayacağını öne sürdü. AFP’ye konuşan SDG sorumluları da, çekilmenin geçen cumartesi Resulayn’da başladığını söyledi.

‘BOŞALAN BÖLGELER İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ’

Suriyeli muhalifler tarafından oluşturulan Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG/PYD’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Türkiye sınırından çekilmeye başladığını doğrulayarak, “Biz halihazırda Geçici Hükümet olarak SDG’den boşalan bu bölgelerde Suriye muhalefetinin çatı örgütü olan Geçici Hükümet’in rol alması yönünde ABD ve Türkiye’yle görüşüyoruz” dedi.
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, sahadan aldıkları bilgiler doğrultusunda YPG güçlerinin, Suriye’nin kuzeyindeki Tel Abyad’daki ağır toplarını ve silahlarını geri çektiğini belirterek, sahadaki son durumu şöyle anlattı:

‘KARARGÂHLARINI BIRAKIP GİDİYORLAR’

“Türkiye ve ABD arasında yapılan güvenli bölge mutabakatından sonra Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Tel Abyad bölgesindeki karargâhlarını terk edip ağır silahlarını çekiyor. Adlığımız bilgilere göre daha önce orada bulunan siperlerini ve tünellerini de imha ediyorlar. Şu anda SDG, bu mutabakata uyuyor gibi görünüyor.”

İddia: YPG sınırdan çekiliyor

Abdurrahman Mustafa

SDG’NİN ÜÇ AŞAMALI PLANI

SDG’nin çekilme planının üç aşamalı olduğunu vurgulayan Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, “Birinci aşamada Tel Abyad’la Resulayn arasındaki güçlerini 4-5 kilometre derinliğe kadar çekecekler. İkinci aşama, Tel Abyad’la Ayn Al Arab’a kadar olan bölgeyi kapsıyor, üçüncü aşamada da Resulayn’dan Irak sınırındaki Ayn Diwar noktasına kadar olan bölgeden çekilmeleri öngörülüyor. Herkesin bildiği gibi şu anda ABD ile Türkiye arasındaki bu görüşmeler devam ediyor. ABD ile Türkiye iki hafta önce Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda mutabakata varmıştı. Taraflar, güvenli bölgenin koordinasyonu ve yönetimi için Türkiye’de müşterek harekât merkezi kurmuş ve merkez, hafta sonu itibarıyla tam kapasite faaliyete başlamıştı.”

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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