İddia: Kısırlık yapabilir

Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Saydam, Kanal İstanbul Çalıştayı’nın ardından Hürriyet’e konuştu: “İstanbul ve Marmara Denizi halihazırda organik atık yüküyle baş edemiyor. Marmara Denizi’nin bu atıklarla baş edebilecek oksijeni yok. Bu durumda zaten Ergene Havzası’nın atıklarının bu denize getirilmesi planlanıyor. Marmara bunu bile kaldıramayacak durumdayken bir de Kanal İstanbul projesi hayata geçiyor. Marmara Denizi’nin mevcut yüklerine ilave bir yük getirirsek tüm denizi kaybederiz. Oksijenin bitmesiyle sülfür dioksit ortaya çıkar, bu da çürük yumurta kokusuna benzer bir koku yaratır. Çin’de yapılan bir araştırmada sülfür dioksitin erkek üreme sistemine yüzde 25-30 oranında olumsuz etkisinin olduğu ortaya kondu. Bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilemeyiz ama bu bilimsel bir gerçek. Marmara Denizi’ni korumamız gerekir.”

UZUN VADEDE OLACAK

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Meryem Kayan da bu konuda şunları söyledi: “Organik maddelerin su ekosisteminde oksijeni tüketmesi çok teknik ve gerçekçi bir yaklaşım. Kanal İstanbul’un yapılması halinde denizin dibindeki yük miktarı artacak. Bunun aksine bir bilgi ortaya konulamıyor. Kanal İstanbul’la birlikte denizin oksijen seviyesinin düşmesi kaçınılmaz. Bu durumda sülfirik asit salınımı söz konusu olacak. Cemal Hoca’nın işaret ettiği durum 3 ya da 5 yıl içerisinde olmayacak ama uzun vadede olacak. Burada iklimsel meteorolojik faktörler de var. Marmara Denizi’ndeki oksijensizlik diplerde başlamış durumda. Karadeniz’deki tüm kiri dört bir koldan boşaltırsanız sülfürik asit ortaya çıkacaktır.”

KALITIMSAL ETKİSİ VAR

DOĞUM ve tüp bebek uzmanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, iddiayı şöyle yorumladı: “İçme suyundaki kirlilikle bağlantılı olarak sülfür dioksitin erkek kısırlığına etki etmesi ile ilgili yaptığımız çalışmalar var. Sülfür dioksit aynı zamanda suya karışan bir şey ve bu erkek sperm sayısında azalmaya sebep oluyor. Çin’de 2001’de yapılmış ve 2017 yılında bilimsel dergide yayımlanmış bir çalışmada, sülfür dioksitin erkek kısırlığına olumsuz etki ettiği ve bunun kalıtımsal olarak devam ettiği ortaya konmuş.”