İddia: E-postalarını sabahlayıp sildi

RUSYA’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016’da, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti. Öldürülen Altıntaş’ın bağlantılarını ortaya çıkarmak için Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı soruşturma başlatmıştı.

AZMETTİRMEKTEN CEZAEVİNDE

Soruşturma kapsamında geçen hafta Karlov suikastını azmettirdiği ve saldırgan Altıntaş’ın mail’lerindeki mesajları sildiği iddia edilen eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Şahin Söğüt, ‘Anayasa’yı ihlal’ ve ‘Tasarlayarak adam öldürme’ suçundan tutuklanmıştı. Söğüt hakkında, Emniyet’in mahrem imamlarıyla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında Ağustos 2017’de yakalama kararı çıkartılmıştı.

BÜTÜN GECE İNTERNETTEYDİ

Soruşturma kapsamında şüpheli Söğüt’ün internet trafiği de incelendi. Söğüt’ün Karlov suikastının olduğu 19 Aralık 2016 gecesi sabaha kadar internette aktif olduğu belirlendi. Savcılık, BTK’da elektronik haberleşme mühendisi olarak görev yapan Söğüt’ün internette bulunduğu sırada suikastçı Altıntaş’ın suç unsuru içeren e-mail’lerine girip sildiğini değerlendiriyor.



