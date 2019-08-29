İddia... ‘Bakım parası maaşlara harcandı’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİddia... ‘Bakım parası maaşlara harcandı’
GeriGündem İddia... ‘Bakım parası maaşlara harcandı’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA
29.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İddia... ‘Bakım parası maaşlara harcandı’

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
İddia... ‘Bakım parası maaşlara harcandı’

TÜRK Hava Kurumu’nun (THK) yangın söndürme uçakları ile ilgili tartışma sürerken THK Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman bu konuda bir açıklama yaptı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen şube başkanlarıyla Ankara’da toplanan Duman, büyük çoğunluğu istifa eden THK yönetiminin yeniden oluşturulabilmesi için 14 Eylül’de Genel Kurul çağrısı yaptı. Duman şunları söyledi:

“THK her yangın sezonu sonrası bir sonraki sezon için hazırlığa başlar. Uçaklar kasımda bakıma alınmaya başlanır ve marta kadar hazır hale getirilir. Bu yıl Ekim ayında yönetimi devralan başkan Bertan Nogaylaroğlu, dışarıdan kuruma getirdiği yaklaşık 60-70 kişinin yüksek maaşlarını ödeyebilmek için adeta kefen parası dediğimiz THK’nın bütçesini maaşlara harcadı. 5 uçak ve 1 de yedek olmak üzere 6 uçağın bakımı için 2 milyon dolarlık bütçe ayrılması gerekiyordu. Ancak 2 uçak uçuşa hazır hale getirilebildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ihalesine davet edildiklerinde kasıtlı olarak yüksek fiyat verdiler. Bakanlık, THK’ya bir ay süre tanıdı ancak THK yine aynı şekilde devam etti.” İzmir’deki orman yangınlarında THK uçaklarının görev almaması tartışma yaratırken, Bakan Bekir Pakdemirli de uçaklarla ilgili “Motoruna kuşlar yuva yapmış, motor yok, uçurabilen uçursun” demişti.

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Aydın'da feci kaza... Can pazarı yaşandı: 20'si ağır çok sayıda yaralı
FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ailesiyle birlikte yakalandı
Acil serviste tepki çeken görüntüye açıklama geldi
Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi... Çıldırtan savunma!