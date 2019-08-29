İddia... ‘Bakım parası maaşlara harcandı’
TÜRK Hava Kurumu’nun (THK) yangın söndürme uçakları ile ilgili tartışma sürerken THK Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman bu konuda bir açıklama yaptı.
Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen şube başkanlarıyla Ankara’da toplanan Duman, büyük çoğunluğu istifa eden THK yönetiminin yeniden oluşturulabilmesi için 14 Eylül’de Genel Kurul çağrısı yaptı. Duman şunları söyledi:
“THK her yangın sezonu sonrası bir sonraki sezon için hazırlığa başlar. Uçaklar kasımda bakıma alınmaya başlanır ve marta kadar hazır hale getirilir. Bu yıl Ekim ayında yönetimi devralan başkan Bertan Nogaylaroğlu, dışarıdan kuruma getirdiği yaklaşık 60-70 kişinin yüksek maaşlarını ödeyebilmek için adeta kefen parası dediğimiz THK’nın bütçesini maaşlara harcadı. 5 uçak ve 1 de yedek olmak üzere 6 uçağın bakımı için 2 milyon dolarlık bütçe ayrılması gerekiyordu. Ancak 2 uçak uçuşa hazır hale getirilebildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ihalesine davet edildiklerinde kasıtlı olarak yüksek fiyat verdiler. Bakanlık, THK’ya bir ay süre tanıdı ancak THK yine aynı şekilde devam etti.” İzmir’deki orman yangınlarında THK uçaklarının görev almaması tartışma yaratırken, Bakan Bekir Pakdemirli de uçaklarla ilgili “Motoruna kuşlar yuva yapmış, motor yok, uçurabilen uçursun” demişti.
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