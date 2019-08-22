İddia: 9 numara yakınları vuruluyor
Suriye'de rejim güçlerinin, Rusya’nın desteğiyle İdlib’in güneyindeki Han Şeyhun’a girmesinden sonra ilçenin kuzeydoğu ve doğu kesimlerine ilerleyişi sürüyor.
Doğudaki Al Tamanah bölgesine giderek Morik’teki Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait 9 numaralı gözlem kulesini kuşatıp tüm ikmal yollarını kapatma hesabı yapan rejim güçlerinin dün de öğle saatlerinde gözlem kulesi yakınlarını havadan ve karadan bombaladığı iddia edildi. Rejim güçlerinin Al Teri köyü ve tepesini ele geçirerek Morik’e inen ikinci yolu kapattığı iddiası da bölgeden gelen haberler arasında yer aldı. Yerel kaynaklar, rejim güçleri ve Rusya’nın saldırılarının dün ağırlıklı olarak Maarat el Numan bölgesinde gerçekleştiği bilgisini verdi.
İDLİB ÜZERİNDE KEŞİF UÇUŞU
Yerel muhalif kaynaklar, rejim güçlerinin 9 numaralı gözlem noktası yakınlarına ateş ettiği bilgisini paylaştı. Benzer bilgiler Suriye’deki iç savaştan anlık haberler veren bazı internet sitelerince da gündeme getirildi. Rejime bağlı birliklerin gözlem noktası yakınlarını vurmasından sonra Türkiye’ye ait insansız hava araçlarının İdlib üzerinde uçmaya başladığı öne sürüldü. Bazı internet siteleri Türk savaş uçaklarının da İdlib üzerinde keşif uçuşu yaptığını savundu.
GEÇİCİ ÜSLENME
Morik’e giderken hava saldırısına uğrayan TSK konvoyunun, Han Şeyhun ile ilçenin kuzeyindeki Maarat el Numan arasında Maarat Hitat arasında M5 karayolu üzerinde kendisini koruma amaçlı geçici şekilde konuşlandığı bölgedeki güvenlik kaynakları tarafından da doğrulandı. TSK’nın bu geçici konuşlanmasına ilişkin internet sitelerinde fotoğraflar da yayınlandı. Suriye kaynaklı bazı haberlerde de 8 numaralı gözlem noktasının bulunduğu Sırman’dan Morik’e bir başka takviye güç gönderildiği öne sürüldü.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle