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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN - ANKARA
22.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İddia: 9 numara yakınları vuruluyor

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İddia: 9 numara yakınları vuruluyor

Suriye'de rejim güçlerinin, Rusya’nın desteğiyle İdlib’in güneyindeki Han Şeyhun’a girmesinden sonra ilçenin kuzeydoğu ve doğu kesimlerine ilerleyişi sürüyor.

Doğudaki Al Tamanah bölgesine giderek Morik’teki Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait 9 numaralı gözlem kulesini kuşatıp tüm ikmal yollarını kapatma hesabı yapan rejim güçlerinin dün de öğle saatlerinde gözlem kulesi yakınlarını havadan ve karadan bombaladığı iddia edildi. Rejim güçlerinin Al Teri köyü ve tepesini ele geçirerek Morik’e inen ikinci yolu kapattığı iddiası da bölgeden gelen haberler arasında yer aldı. Yerel kaynaklar, rejim güçleri ve Rusya’nın saldırılarının dün ağırlıklı olarak Maarat el Numan bölgesinde gerçekleştiği bilgisini verdi.

İDLİB ÜZERİNDE KEŞİF UÇUŞU

Yerel muhalif kaynaklar, rejim güçlerinin 9 numaralı gözlem noktası yakınlarına ateş ettiği bilgisini paylaştı. Benzer bilgiler Suriye’deki iç savaştan anlık haberler veren bazı internet sitelerince da gündeme getirildi. Rejime bağlı birliklerin gözlem noktası yakınlarını vurmasından sonra Türkiye’ye ait insansız hava araçlarının İdlib üzerinde uçmaya başladığı öne sürüldü. Bazı internet siteleri Türk savaş uçaklarının da İdlib üzerinde keşif uçuşu yaptığını savundu.

GEÇİCİ ÜSLENME

Morik’e giderken hava saldırısına uğrayan TSK konvoyunun, Han Şeyhun ile ilçenin kuzeyindeki Maarat el Numan arasında Maarat Hitat arasında M5 karayolu üzerinde kendisini koruma amaçlı geçici şekilde konuşlandığı bölgedeki güvenlik kaynakları tarafından da doğrulandı. TSK’nın bu geçici konuşlanmasına ilişkin internet sitelerinde fotoğraflar da yayınlandı. Suriye kaynaklı bazı haberlerde de 8 numaralı gözlem noktasının bulunduğu Sırman’dan Morik’e bir başka takviye güç gönderildiği öne sürüldü.

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