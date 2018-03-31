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    İddia: 17 kişiyi '10 numara' öldürdü

    Suat DENİZ/DHA
    31.03.2018 - 00:03 | Son Güncelleme:

    Iğdır’da, kaçakları taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarparak alev alması sonucu meydana gelen faciada, ölü sayısı 17’ye, yaralı sayısı 36’ya yükseldi.

    14 kişi kapasiteli minibüse 50’den fazla kişinin bindiği belirlenirken, kaza sonrası çıkan yangına mazota katılan ‘10 numara yağ’ın neden olduğu iddia edildi.

    Türkiye’nin İran sınırından yasadışı yollarla geçtikleri belirlenen ve aralarında kadınların da yer aldığı Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu göçmenlerin bulunduğu minibüs, iddiaya göre yine kaçak göçmenleri taşıyan başka bir minibüs ile önceki gece yarışırken, Iğdır Havalimanı yakınlarında kontrolden çıkmış ve refüjdeki aydınlatma direğine çarparak alev almıştı. Çarpmanın şiddetiyle minibüstekilerin çoğu yola savruldu. Bu sırada, arkadan gelen ve kaçak göçmenleri taşıyan Mehmet K. yönetimindeki minibüs de yaralıların bazılarına çarptı.

    Olayın ardından minibüsünden inip yakındaki bir akaryakıt istasyonuna giden Mehmet K. ise taksiyle kaçmaya çalıştı. Mehmet K. ile taksinin sürücüsü, kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastanedeki yaralılardan bazıları yakıt koktuğunu söyledi.

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    Etiketler: Trafik kazası , gazetehaberleri , gündem
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