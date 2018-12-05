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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.12.2018 - 14:05, Son Güncelleme:

İddet (Bekleme) Müddeti nedir? 300 günlük İddet nedir?

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İddet (Bekleme) Müddeti nedir? 300 günlük İddet nedir?

İddet Müddeti, evlilik kurumunun sona ermesi ve çiftlerin boşanma sürecine girmesiyle birlikte gündeme gelen bir konudur. İddet Müddeti, kadının ayrılık sürecinin ardından 300 gün içerisinde kanunen evlenemediğini belirtmektedir. Bunun ise medeni kanuna göre belirli nedenleri bulunmaktadır. Peki, İddet Müddeti nedir ve detayları nelerdir? İşte, bu konuyla karşılaşan kişilerin merakla araştırdığı o detaylar

İddet Müddeti, bekleme süresi anlamına gelmektedir. Evliliği sona eren kadının, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 gün içerisinde evlenmesine olanak tanımamaktadır. Bunun temel nedeni ise kadının hamile olma ihtimali ve doğacak çocuğun korunmasının sağlanmasıdır.

Eğer kadın bu süre içerisinde hamile ise çocuk iddet müddeti içerisinde dünyaya gelmişse, kadının boşandığı eşinin hanesine kaydedilir.

İddet Müddeti, Türk Medeni Kanununun 132. Maddesinde şu cümleler ile korunmaktadır;

*Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.

*Doğurmakla süre biter.

*Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.

DAVA İLE KALDIRILABİLİYOR

İddet Müddeti, açılacak bir dava ile kaldırılabilir. Bunun için Aile Mahkemesi’nde iddet müddetinin kaldırılması talepli bir dava açılır.

Aile Mahkemesi, kadının hamile olup olmadığının tespit edilmesi için kadını hastaneye sevk eder. Hastane tarafından verilecek raporda kadının hamile olmadığı belirtildiyse, Mahkeme tarafından dava kabul edilir ve kadın için İddet Müddeti kaldırılır.

 

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