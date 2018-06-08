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    İdari izin nedir? Kimleri kapsıyor?

    Hürriyet Haber
    08.06.2018 - 18:27 | Son Güncelleme:

    İdari izin nedir, kimleri kapsar sorusu Ramazan Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Peki, idari izin nedir? Kimleri kapsar?

    İdaresi izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE TATİL KAÇ GÜN?

    Her yıl tarih bazında biraz daha geriye gelen Ramazan Bayramı, bu yıl haziran ayında kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgilerine göre Ramazan Bayramı, bu yıl mübarek ayın son orucunun 14 Haziran Perşembe günü tutulmasıyla birlikte aynı gün arefe günüyle başlayacak.

    Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 15 Haziran Cuma günü olacak. Arefe günüyle birlikte toplam üç buçuk gün sürecek olan Ramazan Bayramı, 17 Haziran Pazar günü sona erecek. İşte, bayramın takvim bilgileri;

    - 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

    - 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

    - 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

    - 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

     

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