İdare memuru nedir ve görevleri nelerdir?
İdare memuru, Ceza Tevkif Evleri bünyesinde görev alan ve bazı sorumlulukları bulunan önemli bir pozisyondur. İdare memuru disiplin kurulu, işyurdu yönetim kurulu, idari ve gözlem kurulu gibi alanlarda da görev alabilmektedir. İşte, idare memuru nedir ve görevleri nelerdir sorusunun cevabı
İdare memuru, müdürü olmayan kurumların amiri olarak görevlendirilebilmektedir. Yönetim servisinde görevlendirilen idare memuru, kurumun personel işlemleriyle hükümlü ve tutuklular hakkındaki her türlü idarî ve malî hizmetleri yürütmektedir. Hükümlülerin gönderdiği ya da hükümlülere gelen mektupların okunması yine bu pozisyonun görevleri arasında yer almaktadır.
Müdürün olmaması halinde idare memuru onay makamıdır.
Disiplin kurulu, işyurdu yönetim kurulu, idari ve gözlem kurulu, idare memurunun bulunduğu kurullardır.
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