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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURSA (İHA)
31.07.2018 - 17:14, Son Güncelleme:

İcraya gelen avukat hayatının şokunu yaşadı! Yanağını ısırdı

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İcraya gelen avukat hayatının şokunu yaşadı! Yanağını ısırdı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde sattığı koyunların parasını alamayan bir adam icra takibi başlatması için avukat Cüneyt Bülent Şeker’den yardım istedi. Dosyayı kabul eden Şeker 4 yıldır alamadığı alacağı tahsil etmek için gittiği evde borçluların saldırısına uğradı. Olayda bir kadın Şeker’e bıçakla saldırırken oğlu ise avukatın yanağını ısırdı.

Olay, 27 Temmuz 2018 Cuma günü Göynükbelen Mahallesi’nde meydana geldi. Müvekkilinin, borçluya koyun sattığını ve alacağını 4 yıldır tahsil edemeyen avukat Cüneyt Bülent Şeker, söz konusu koyunları icra yoluyla almak için yanında icra memurları ve jandarma ile birlikte alacaklıların evine gitti. Burada koyunların yükleneceği kamyoneti bekleyen Şeker ve beraberindekiler bir anda borçlu ailenin saldırısına uğradı. Borçlu Ömer K. annesine Şeker’e saldırmasını söyledi. Anne bıçak alarak Şeker’e saldırmaya çalışırken etraftakiler tarafından engellendi. Bunun üzerine Ömer K. Şeker’in üzerine giderek yanağını ısırarak kopardı.

'SENİ TEK YAKALAYACAĞIM'

Yaşadıklarını anlatan avukat Cüneyt Bülent Şeker, “Borçlu aile alacak verecek konularında daha önce defalarca olay çıkarmış bir aile olarak biliniyor. Gayrimenkul vardı ama alacağı karşılamıyordu. 80 civarındaki koyunu haczetmek için yola çıktık. Jandarma almadan da gidilebilecek bir yer değildi. Koyunları taşımak için gereken kamyon gecikince biz icra memuru ve jandarmayla beraber önceden gittik. Sakin sakin konuştuk. Alttan aldık. Koyunları almak için kamyon geldiğinde borçlunun eşi kadın elinde bıçakla, hakaret ve tehditler savurarak ‘nerde o avukat’ diye üzerimize gelmeye başladı. Önce avukat zannettiği icra memurunun üstüne doğru gitti. Bana saldıran borçlunun oğlu ‘avukat o’ diyerek beni işaret etti. Kadın hakaret ve küfürlerle, öldüreceğim seni diyerek bıçağı sallayınca kendimi savunmaya çalıştım. Kadın sendeledi ve o sırada jandarmalar tuttu. Oğlu olan 30-40 yaşlarındaki adam üzerime atladı. Beni yumruklayarak devirmeye çalıştı, ama deviremedi. Boğuşma sırasında beni deviremeyeceğini anlayınca yanağımı ısırdı ve bir parça kopardı. Jandarmalar etkisiz hale getirince de, ‘Bu burada bitmedi. Bu koyunları kaldırttırmayacağım. Seni tek yakalayacağım’ diye tehdit etti” dedi.

'ŞİKAYETÇİ VE TAKİPÇİYİZ'

Avukat Şeker aynı zamanda zorbalıkla ve şiddetle kamu görevlilerine engel olmaya çalışanlarla ilgili, “Bursa’da bir kesim zorbalıkla her şeyin üstesinden gelebileceğini sanıyor. Bu kesim avukata saldırıyor, gazeteciye saldırıyor, polise doktora saldırıyor. Bu olayda söz konusu saldırı avukatları hedef almıştır. Çünkü o gün benimle birlikte orada bulunan birçok insan vardı fakat şahıs gelip bana saldırdı. Avukatları günah keçisi olarak görmek çok basit bir şey ama biz sadece işimizi yaptık. Biz bir suç işlediğimiz zaman kamu görevlisi gibi yargılanıyorsak aynı şekilde korunmalıyız da. Bizi bu şekilde şiddetle ya da saldırılarla engelleyemezler. Kanun şiddetle engellenmez. Biz sonuna kadar bu işin takipçisiyiz. Biz hem görevimizi yapmaktan hem de bu tür şiddet olaylarının takipçisi olmaktan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullanarak olayın takipçisi ve şahıslardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Bursa Barosu Başkanı avukat Gürkan Altun, meslektaşı Cüneyt Bülent Şeker’e haciz sırasında yapılan saldırıyı kınadı. Altun, avukatların üstlendikleri davalarla özdeşleştirilmeleri nedeniyle ciddi tehdit altında olduğunu söyledi. Hiçbir avukatın baktığı dava nedeniyle hasım olarak görülemeyeceğini ifade eden Altun, “Bu toplum, bu sakat bakış açısından ancak saldırganlara ciddi ceza verilmesiyle kurtarılabilir. Ne yazık ki, en son Orhaneli İlçesi’ne bağlı Göynükbelen Mahallesi’nde saldırıya uğrayan meslektaşımız Cüneyt Bülent Şeker de, bu sakat mantığın kurbanı olmuştur. Yine ne acıdır ki saldırganlar ifadeleri alındıktan sonra salıverilmiştir” dedi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (31.07.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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