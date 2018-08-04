İcraat programına Twitter’dan tepki
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük icraat programını eleştirdi.
Kılıçdaroğlu, Twitter mesajında, “Dedik ki; Türkiye’nin beş temel sorunu var. Eğitim, ekonomi, demokrasi, dış politika, toplumsal barış. Türkiye’yi yöneteceklerin önce bu beş temel soruna odaklanması gerekir. Alay-ı vala ile 100 günlük eylem planı açıklandı. Beş temel sorunun hangisine çözüm üretiliyor? Gerçek şu ki; sorunlar çözülmüyor, sorunlar derinleşerek varlığını sürdürüyor. Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor” dedi. İnce de yine sosyal medyadan şunları söyledi: “Türkiye büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyadır. Çözüm, gerçek nedenlerin ortadan kaldırılmasıdır. Oysa bize çözüm olarak yastık altında saklandığı düşünülen dolarların bozulması önerilmektedir. Bu ülkenin büyük çoğunluğu dar gelirli ya da sabit ücretlidir. Sayın Erdoğan, seslenmen gereken insanlar 16 yıldır besleyip büyüttüğün insanlardır. Ne yazık ki onlar da bu ülkeyi çoktan terk ettiler. ‘Milyoner Göçü 2018’ raporunu danışmanlarından istersen, bunlar hakkında her türlü bilgiye ulaşırsın ve aralarında epeyce dostun ve arkadaşın olduğunu görürsün.”
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