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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.01.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

İcra müdür yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İcra müdür yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

22 Aralık tarihinde icra müdür yardımcılığı sınavına giren adayların merakla araştırdığı sonuçlar için geri sayım başladı. 100 soruluk testi tamamlayan ve sonuç aşamasına kilitlenen adaylar, yapılacak olan değerlendirmeye kilitlendi. Peki, İcra müdür yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İcra müdür yardımcılığı sınav sonuçları için geri sayım başladı. 110 dakikada 100 soruya yanıt veren adaylar, icra müdür yardımcısı olmak için ter dökmüştü. Peki, icra müdür yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İcra müdür yardımcılığı için sınav sonuçları, Adalet Bakanlığı internet sitesi üzerinde yer alan bilgilere göre 14 Ocak tarihinde yayımlanacak.

 

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınacaktır.

Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi (20), alan bilgisi soruları seksen (80) puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır. Sınavda yer alacak genel yetenek ve genel kültür bölümüne ait her bir soru 0,4 puan değerine, alan bilgisi bölümüne ait her bir soru ise 1,6 puan değerine sahiptir. Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmayacaktır.

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının (400) bir katı fazlası (800) aday sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacaktır. 800 üncü adayla aynı puanı alan diğer adaylarda sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve Bakanlığımız tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaklardır. Ancak; başarı oranı ilan edilen kadronun bir katı fazlasının altında olursa, sadece 70 ve üzeri puan alanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve sözlü sınava çağırılacaklardır.

SINAVDA HANGİ KONULARDAN SORULAR YÖNELTİLMİŞTİ?

Sınavda adaylara, 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 50 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulandı. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluştu:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:

a)Türkçe (10),

b)Matematik (10),

c)Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (10),

d)Türk Kültür ve Medeniyetleri (10),

e)Temel Yurttaşlık Bilgisi (10)

Alan Bilgisi Testi:

a)Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı (9),

b)İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği (15),

c)Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu (8),

d)Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı (9),

e)Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 

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