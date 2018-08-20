Ä°Ã§ki sahtecilerinin akÄ±l almaz yÃ¶ntemi! Ã‡amaÅŸÄ±r yumuÅŸatÄ±cÄ±sÄ±â€¦

Ä°çki sahtecilerinin akÄ±l almaz yöntemi! ÇamaÅŸÄ±r yumuÅŸatÄ±cÄ±sÄ±â€¦
Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri dÃ¼zenledikleri iki ayrÄ± operasyonda, bayramda piyasaya sÃ¼rÃ¼lmek Ã¼zere hazÄ±rlanan binlerce ÅŸiÅŸe kaÃ§ak ve sahte iÃ§ki ele geÃ§irdi. Ä°Ã§kileri imal eden Ã§etenin alkol kokusunun dikkat Ã§ekmemesi iÃ§in tencereye Ã§amaÅŸÄ±r yumuÅŸatÄ±cÄ±sÄ± koyarak kaynattÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Jandarma Ä°stihbarat ekipleri aylar sÃ¼ren takibin ardÄ±ndan piyasaya kaÃ§ak ve sahte iÃ§ki sÃ¼ren Ã§etenin izini BaÅŸakÅŸehirâ€™de buldu. Ã‡etenin kurban bayramÄ±nda piyasaya yÃ¼klÃ¼ miktarda iÃ§ki sÃ¼receÄŸi tespit edildi. Jandarma ekipleri Ã¶nceki gÃ¼n operasyon baÅŸlattÄ±. BaÅŸakÅŸehirâ€™deki bir ÅŸantiyede gizlenmiÅŸ konteynerden sahte imalathane basÄ±ldÄ±.
Binlerce satÄ±ÅŸa hazÄ±r halde sahte iÃ§ki, deÄŸiÅŸik markalara ait sahte ÅŸiÅŸe kapaklarÄ±, kapak ambalajlarÄ±, iÃ§ki etiketleri, bandroller, doluma hazÄ±r boÅŸ iÃ§ki ÅŸiÅŸeleri ile dolum tanklarÄ± ele geÃ§irildi. Jandarma ekipleri, sahtecilerin alkol kokusundan yakalanmamak iÃ§in Ã§amaÅŸÄ±r yumuÅŸatÄ±cÄ±sÄ±nÄ± bir tencerede kaynattÄ±klarÄ±nÄ± tespit etti. BaÅŸakÅŸehirâ€™deki ikinci operasyon ise yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan kaÃ§ak yollarla iÃ§ki getiren bir ÅŸebekeye yapÄ±ldÄ±. Operasyonda yÃ¼zlerce ÅŸiÅŸe kaÃ§ak iÃ§ki, sigara ve pro ele geÃ§irildi. Ä°ki operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9 kiÅŸinin sorgularÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
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